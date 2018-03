Sotul Sperantei Cliseru, mana dreapta a Gabrielei Firea, a fost numit seful autoritatii care se ocupa de gazele din Marea Neagra

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial. Conform deciziei, el va avea atributii in domeniul energiei. Pe de alta parte, Viorica Dancila…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal in timpul campaniei prezidentiale din 2016, in functia de consilier prezidential pentru Afaceri Economice, informeaza site-urile posturilor CNN si CNBC. Potrivit unor surse, Donald Trump i-a…

- CHIȘINAU, 12 mart – Sputnik. Ministrul Justiției, Alexandru Tanase, a anunțat la finele saptamânii trecute ca își va prezenta în zilele ce urmeaza cererea de demisie din funcția pe care o deține în Guvernul Filip. Tanase este la al doilea mandat în funcția de ministru…

- Niculae Badalau, actualul presedinte executiv, a anuntat ca o va vota pe Viorica Dancila pentru a fi numarul doi in partid, iar pentru functia de secretar general pe Marian Neacsu. Badalau a subliniat ca el nu face compromisuri, desi de curand Liviu Dragnea a anuntat ca acestuia ii va fi data functia…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti Ilfov a votat in aceasta seara, in cadrul Biroului Permanent comun al organizatiei, o serie de rezolutii in vederea Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie 2018, informeaza un comunicat al PSD Ilfov. Astfel, Regiunea Bucuresti Ilfov a votat pentru: Mandat de…

- Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov a decis, miercuri, sa sustina, la Congresul din 10 martie, candidatura premierului Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv al formatiunii, precum si pe cea a lui Marian Neacsu la functia de secretar general al Partidului Social Democrat, informeaza un…

- Serbia intentioneaza sa construiasca un interconector de gaze cu Romania, care urmeaza sa devina un important exportator de gaze naturale, a declarat marti ministrul Energiei din Serbia, Aleksandar Antic, transmite Tanjug. 'Interconectorul cu Romania este ideea noastra. Ei deruleaza lucrari…

- Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, a fost numit judecator la Curtea Constituționala, pe un termen de șase ani. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a examinat în ședința din 6 martie, unicul dosar înscris cursa, cel al lui Mihai Poalelungi.…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, pe care Silvio Berlusconi isi exprimase speranta ca se va putea baza, s-a declarat joi seara candidat pentru a conduce guvernul italian in cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta la legislativele de duminica, relateaza AFP. "Ii multumesc…

- Compania romana Transgaz a caștigat concursul de privatizare a intreprinderii de stat Vestmoldtransgaz. Despre acest lucru a anunțat prim-ministrul Pavel Filip in cadrul intrevederii cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.

- Asztalos Csaba a declarat, luni seara, la Digi 24, ca la votul din CNCD el a fost singurul care a apreciat ca Dancila a depasit limitele libertartii de exprimare, avand in vedere calitatea de demnitar, dar si faptul ca exprimarea acesteia a fost in sens peiorativ. Colegiul director al Consiliului National…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, i-a primit joi, pe seful Administratiei Prezidentiale de la Tbilisi Giorgi Abashishvili si pe consilierul prezidential de politica externa Tengiz Pkhaladze, aflati in vizita in Romania pentru discutii bilaterale si pentru participarea la ceremonia de…

- Aflata pentru prima oara la Bruxelles, de la preluarea prerogativelor de prim-ministru, Viorica Dancila continua seria intrevederilor cu inaltii oficiali europeni. De aceasta data, sefa Executivului urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele luxemburghez al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste la Palatul Cotroceni, la aceasta ora, pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). La ceremonie este prezent si ministrul Justitiei, fiind prima intalnire intre Klaus Iohannis si Tudorel Toader dupa izbucnirea scandalului privind…

- ♦ Companiile din sectorul energiei spun ca sunt dispuse sa faca investitii in dezvoltare, insa sustin ca este nevoie ca statul sa creeze un sistem care sa le arate jucatorilor cum va arata consumul in urmatorii ani. Investitiile reprezinta cuvantul de ordi­ne in piata de energie…

- Actualul lider al PSD a reusit sa-i incalece nu numai pe social-democrati ci si pe seful statului. Odata ce lumea a aflat de vizita facuta presedintelui de el si Viorica Dancila, Liviu Dragnea a confirmat evenimentul si a dat cateva detalii. Din care, culmea, reiese ca seful statului face ce-i spune…

- Fostul mare fotbalist, Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului printr o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, informeaza Agerpres.ro. Printr o alta decizie de marti a…

- Fostul ziarist Nelu Vasile Barbu a fost numit de premierul Viorica Dancila in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru, potrivit unei decizii publicate luni in Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Detalii, aici: http://www.economica.net/un-fost-ziarist-numit-de-premierul-viorica-dancila-in-functia-de-consilier-de-stat_149626.html#ixzz56GZSylNu…

- In Monitorul Oficial au fost publicata decizia de numire in functia de secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii a lui Puiu Lucian Georgescu. Documentul este semnat de prim ministrul Viorica Dancila.Acesta a ocupat functia de ministru al Cercetarii si Inovarii in guvernul condus de Mihai…

- Tudor Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim ministrului, printr o decizie a prim ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ...

- Fostul fotbalist Gica Popescu va ramane in funcția de consilier și in aparatul de lucru al noului premier Viorica Dancila, potrivit unor surse guvernamentale, citate de publicația Q Magazine. Popescu și Dancila s-au intalnit joi la Palatul Victoria. Fostul capitan al naționalei de fotbal fusese desemnat…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri în Monitorul Oficial. Pe 18 ianuarie, Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar…

- Darius-Bogdan Valcov a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Tot marti, Ioan Stefan Groza a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale.…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala". "Am ajuns deja la al treilea cabinet PSD-ALDE. In mod sigur, nu aceasta este performanta…

- Județul Suceava va avea un post de ministru in viitorul Guvern condus de Viorica Dancila. Rectorul Universitații Suceava, prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, a fost votat in ședința de astazi a Consiliului Executiv al PSD pentru a prelua funcția de ministru al educației. Valentin Popa a fost susținut pentru…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh va fi numita in functia de secretar general al guvernului, potrivit unor surse din PSD. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa, potrivit Antena 3. Sevil Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, la Parlament ca pentru functia de prim-ministru o recomanda dialogul si faptul ca stie sa lucreze cu institutiile Uniunii Europene, afirmand ca modul de lucru din Parlamentul European ar trebui introdus si in Romania.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, în cadrul unei conferințe de presa, ca nu îi este frica de suspendare din partea coaliției de guvernare.Întrebat daca desemnarea a fost facuta pentru ca îi este frica de suspendare, presedintele a spus: "Nu mi-am fost…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a confirmat luni ca in sedinta conducerii partidului care are loc la sediul din Kiseleff nu se vor discuta propuneri de ministri in Guvernul care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.

- Prin ordin al ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, comisarul sef de politie prof. univ. dr. Iacob Adrian a fost imputernicit in functia de rector al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", pentru o perioada de sase luni.Ocuparea functiei de rector al Academiei de Politie se va decide la nivelul…

- Gigi Dragomir a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial. Din 3 ianuarie, atributiile presedintelui ANRM erau exercitate de…

- Primarul orașului Iași, Mihai Chirica, este de parere ca desemnarea doamnei Viorica Dancila ca premier al Romaniei este rezultatul unui șir de eșecuri ale PSD, dupa un an de guvernare, și ca apariția unei relații conflictuale intre premier și șeful de partid nu depinde de vreo "manifestare razboinica"…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat s-o desemneze pentru funcția de prim ministru pe Viorica Dancila - varianta propusa de coaliția PSD-ALDE. Pentru a-și incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa fie validata și de parlament.

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat-o pe Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, aceasta urmand sa fie al treilea premier al PSD in ultimul an. PNL si USR nu au venit cu variante de premier, in timp ce liderul PMP, Traian Basescu, a avut doua: Siegfried Muresan si Eugen Tomac.

- Liderul PMP, Traian Basescu, afirma ca presedintele Klaus Iohannis a ales "cea mai comoda solutie pentru domnia sa" prin desemnarea europarlamentarului PSD Viorica Dancila in functia de premier. "Plecand de la premisa ca PSD-ul nu este apt pentru guvernare, i-am propus presedintelui Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Declaratiile presedintelui Iohannis – Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea […]

- Votata de intreaga conducere a partidului pentru funcția de premier al Romaniei, Viorica Dancila nu se bucura de aceeași simpație din partea cititorilor DCNews. Voturile cititorilor DCNews in ceea ce privește nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru au fost stranse,…

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat, miercuri, decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat. Totodata, premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Consiliul de Administratie al Romradiatoare SA Brasov, luand act de cererea de renuntare la mandatul de administrator a lui Floriean firu incepand cu data de 01.01.2018, s a intrunit in sedinta extraordinara din data de 17.01.2018 ora 10.30 la sediul societatii, pentru a numi, impreuna cu auditorul…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, a fost autoarea unei mari gafe in timpul unui interviu dat in martie 2017, cand a declarat ca Pakistanul si Iranul sunt „state membre“ ale UE.

- Social-democratii incearca sa puna capat repede crizei politice provocate de demisia lui Mihai Tudose facand repede desemnarea succesorului acestuia. Comitetul Executiv National a votat, cu o singura...

- Dupa demisia lui Mihai Tudose, europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. CEx PSD a votat, ieri, in unanimitate, ca eurodeputatul care vine din judetul Teleorman, unde a detinut functia de lider al Organizatiei de Femei PSD Videle, sa fie propunerea pentru…

- Viorica Dancila, propunerea de premier a PSD, spune ca nu primit inca un semnal de la președintele Klaus Iohannis. Șeful statului este așteptat sa anunțe daca va accepta sau nu aceasta propunere dupa consultarile cu partidele parlamentare. Ea a spus ca nu vrea sa faca declarații inainte sa afle decizia…

- "Nu pot sa spun decat ca le multumesc colegilor mei pentru increderea acordata. Ma onoreaza si ma responsabilizeaza. Nu pot sa fac declaratii pana cand nu ma desemneaza Iohannis. Daca colegii au avut incredere in mine nu o sa-i dezamagesc. Sunt o fire optimista si echilibrata, cred ca trebuie sa…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…