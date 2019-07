Stiri pe aceeasi tema

- Un soț dat disparut a fost gasit pe aplicația Tik-Tok din India, dupa trei ani de zile. Barbatul a fost dat disparut și nu a fost gasit pana in momentul in care a aparut intr-un videoclip postat pe aplicație.

- Imagini halucintante în zona Soveja din municipiul Constanța. O femeie și-a vazut soțul cu amanta în mașina și a ramas șocata! Femeia nu a mai stat pe gamduri și s-a agațat de mașina! Soțul, prins asupra faptului, nu numai ca nu a oprit mașina ci și a apasat pedala de accelerație,…

- John Martin Hill, 35 de ani, din Gwinnett County, SUA, este acuzat de furt prin inșelaciune dupa ce s-a drept milionar și a lasat o femeie fara 80.000 de mii de dolari. Barbatul a abordat-o pe femeie pe site-ul de daiting Match.com. El a cucerit-o pe femeie și, la o saptamana dupa ce a intalnit-o,…

- Poliția din Brașov face cercetari in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violența in familie și amenințare dupa ce o femeie și-a batut soțul cu o telecomanda. "In fapt, la data de 21 mai 2019, in jurul orei 19.30, o femeie, in varsta de 57 ani, din municipiul Brașov,…

- Un nou caz incredibil marca Vaslui! Doi copii au asistat la o cearta de pomina intre cei doi parinți, ambii bauți bine și cu chef de violența. Soția, care a incercat sa-și omoare soțul cu securea, a sfarșit prin a-și reteza propriile degete de le picioare.

- Femeie din Pitești, lovita și amenințata cu moartea chiar de soțul sau. Luni dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au identificat un barbat de 39 de ani din Pitești, banuit de savarșirea infracțiunilor de violența in familie, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice…

- ​Un barbat din Cipru a recunoscut ca a omorât șapte femei și fete, presa locala spunând ca este vorba de primul ucigaș în serie de pe insula, scrie BBC. Doua cadavre au fost gasite într-un puț de mina luna aceasta, iar un al treilea a fost descoperit joi. Principalul…

- O femeie a reacționat dur, enervata ca soțul ei nu i-a spus daca este frumoasa atunci cand ea i-a cerut acest lucru. Lizeth Guadalupe Ramirez, o femeie din Texas, este acuzata de agresiune și violența domestica. Aceasta și-a lovit partenerul de viața pentru ca acesta nu i-a dat niciun raspuns atunci…