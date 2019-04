Stiri pe aceeasi tema

- Agence France-Presse informeaza ca François-Henri Pinault, președintele și CEO al grupului internațional Kering, care deține marci precum Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga și Alexander McQueen, a promis 100 de milioane de euro pentru reconstrucția Notre-Dame.Președintele Franței a anunțat…

- Hackeri iranieni au desfasurat in ultimii doi ani atacuri cibernetice impotriva a mii de persoane si peste 200 de firme din intreaga lume, facand pagube de sute de milioane de dolari, a afirmat miercuri cotidianul Wall Street Journal (WSJ), citand Microsoft, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Zeci de drumuri judetene au fost reparate in ultimii doi ani in Calarasi, iar investitiile in infrastructura vor continua si in perioada urmatoare, nu doar pentru o circulatie in siguranta si in conditii decente, ci si pentru atragerea de investitori romani si straini.

- Guvernul a aprobat, marti, acordarea unor ajutoare de urgenta in valoare de peste doua milioane de lei pentru sprijinirea a 550 familii si persoane singure aflate in situatii deosebite cauzate de incendii, inundatii, alunecari de teren sau probleme grave de sanatate.

- Doi angajati ai BRD Iasi sunt suspectati de delapidare dupa ce ar fi iesit din sediu cu suma de 2 milione de lei. Suspectii au fost retinuti, la finele saptamanii trecute, dar apoi au fost eliberati pentru a fi cercetati sub control judiciar.

- Taximetriștii s-au „rasculat” impotriva Uber. Un studiu arata ca unele taxe platesc și aceștia, iar dispariția lor ar putea duce ca in 2019 Romania sa piarda 20 milioane euro la bugetele naționale și locale din contribuțiile șoferilor Uber. Bugetele naționale și locale ale Romaniei ar putea pierde 20…

- Douazeci si cinci de tari au promis sa acorde un ajutor in valoare de 100 de milioane de dolari Venezuelei, tara care se confrunta cu lipsuri severe si subnutritie, a anuntat joi John Bolton, consilierul pentru securitatea nationala al presedintelui american, Donald Trump, dupa conferinta Organizatiei…

- Italian cu afaceri la Sebeș și care a promis o investiție de 20 de milioane de euro la Pianu, arestat și trimis in Italia, unde are condamnari la inchisoare. Un cetatean italian de 56 de ani, care locuia in Sebes, va fi predat autoritaților din Italia in baza unui mandat european de arestare. Italianul…