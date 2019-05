Soțul OLGUȚEI s-a enervat: ”Întrebarea este răutăcioasă” Senatorul Claudiu Manda, candidat PSD la alegerile europarlamentare, a fost intrebat intr-o emisiune TV de un invitat cate din cele opt spitale regionale au fost construite, el apreciind intrebarea ca fiind "una rautacioasa". In schimb, el a dat drept contraexemplu maririle de pensii si salarii. "Tot la spitale ma intrebati? Intrebarea este una rautacioasa, nu am ce sa comentez! Suntem intr-un mandat de patru ani de zile, nu am promis ca le facem pe toate intr-o singura zi. Suntem pe drumul cel bun. Avem crestere economica, anul trecul, locul trei in Europa, s-a rezolvat problema cresterii salariilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

