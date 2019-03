Stiri pe aceeasi tema

- Monica Niculescu a caștigat meciul cu Garbine Muguruza (Spania), fost lider mondial. Romanca se impune cu scorul de 7-6 (0), 4-6, 5-2, dupa un meci care a durat mai mult de doua ore.Știre in curs de actualizare. Monica ocupa locul 138 in clasamentul WTA, in timp ce Muguruza este pe…

- Noi detalii ies la iveala in cazul romancei acuzate ca și-a ucis soțul, patronul unui restaurant de lux din Austria. Potrivit presei austrice, Petronela Mariana T și Erich T au avut o cearta din cauza banilor, inainte ca femeia sa-l injunghie mortal. Erich T a fost gasit mort pe 3 martie, iar soția…

- O romanca a fost arestata in Austria, dupa ce a marturisit ca, fara sa vrea, si-a ranit mortal sotul, in timpul unei dispute. Barbatul, un austriac mult mai in varsta decat ea, era patronul unui restaurant frecventat de multe celebritati, intr-o statiune de schi din landul Salzburg.

- Designerul Alexandra Popescu-York iși va lansa colecția de Primavara-Vara 2019, intitulata „Mystic”, inspirata pe modelul creațiilor pe care le purtau modelele de la Hollywood in ani ’60. Evenimentul are loc pe 16 februarie, in cadrul celei de-a 29-a ediții a prestigiosului eveniment de moda, Couture…

- O romanca de 46 de ani, care se afla sub influența bauturilor alcoolice, a fost arestata dupa ce a sarit cu un cuțit la soțul italian, in orașul in Latina. Marți, 8 ianuarie, polițiștii italieni au fost informați ca intr-o locuința de pe strada Vetiche are loc un act de violența domestica. Cand au ajuns…

- Carmen de la Salciua „lovește” din nou. „Parasește-ma te rog” este noua piesa a artistei care deja face senzație pe YouTube. In doar 4 ore de la lansare a acumulat peste 100.000 de vizualizari! WOW! Citește și: FOTO / Ce sora generoasa! Ce cadou extrem de scump i-a facut Carmen de la Salciua surorii…

- O romanca de 50 de ani a fost condamnata in Belgia, dupa ce a fost surprinsa conducand sub influența alcoolului și cu farurile stinse, in urma cu aproximativ un an. Femeia petrecuse o seara intreaga la restaurant, dar cand a plecat nu s-a gandit sa ia un taxi sau sa mearga pe jos, mai ales ca stateau…

- Irina Begu (28 de ani/76 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Hobart dupa ce a invins-o pe rusoaica Anna Blinkova (20 de ani/96 WTA), scor 4-6, 7-6(2), 6-2. Jucatoarea din Romania avut probleme serioase doar in primul set, apoi in setul secund a revenit spectaculos și a caștigat la tie-break.…