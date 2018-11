Stiri pe aceeasi tema

- Locuința senatorului Niculae Badalau din comuna Bolintin-Vale, județul Giurgiu, a fost sparta de indivizi mascați, in noaptea de vineri spre sambata (2/3 noiembrie), hoții sustragand mai multe bijuterii și un ceas, dar și si un pistol pe care-l ținea intr-un sertar al biroului sau de la parterul casei…

- In urma cu ceva timp, Mihaela Mihai și-a facut curaj și a vorbit despre trauma traita alaturi de cel de-al doilea soț, timp de zece ani de casatorie. Chinurile traite alaturi de acesta au marcat-o profund. Una dintre cele mai frumoase artiste din ”Epoca de Aur” a implinit zilele trecute varsta de 72…

- A fost amant timp de doi ani. Iar iubita lui, cEsEtoritE cu un alt bErbat, i-a dEruit xi un copil, dar la scurt timp dupE, tanEra s-a intors la sotul ei! Acum, bErbatul pErEsit e disperat. Cand s-a intors la sotul sEu, femeia a luat cu ea xi fiica pe care a fEcut-o cu cel care i-a fost amant.

- Femeia acuzata ca si-a omorat sotul in decembrie 2016 si apoi l-a transat a primi luni mandat de arestare pentru 30 de zile, din partea unei instante a Tribunalului Braila.In momentul in care a fost adusa la Tribunal, femeia a negat ca si-ar fi omorat partenerul de viata.

- Lucreaza singuri 7.000 metri patrati de solar, iar banii europeni ii investesc de fiecare data in modernizarea fermei. Pe clienti, in special cei din Ardeal, i-au convins, legumele lor, fara „chimicale“, fiind asteptate si cerute de primavara pana toamna tarziu.

- Matthew Hedges, un student la Universitatea Durham a fost acuzat de spionaj și este reținut in Emiratele Arabe Unite de peste șase luni. Barbatul a fost arestat in aeroportl din Dubai pe 5 may, cand incerca...

- O femeie care a cheltuit in zece ani peste 18 de milioane de euro la Harrods, un magazin de lux din Londra, a fost identificata de autoritațile britanice drept Zamira Hajiyeva, soția unui fost șef al bacnii din Afganistan, scrie BBC News. Hajiyeva a cerut sa ramana anonima in procesul in care ea și…

- NEPREGATIT… Preotul Giani Mocanu, despre care am anuntat in urma cu cateva luni ca tinteste o parohie in Vaslui, satul de noroaiele de la Osesti, a dat-o cu mucii in fasole la examen. Conform site-ului oficial al Episcopiei Husilor, la examenul pentru ocuparea postului vacant de preot paroh la parohia…