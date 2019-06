Stiri pe aceeasi tema

- Actualul comisar european din partea Romaniei, Corina Crețu, va demisiona din funcție și de pe 2 iulie iși va prelua mandatul de europarlamentar. Fostul europarlamentar Cristian Preda susține ca președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, nu a cerut sa fie numit un alt reprezentant din partea…

- Fix in ziua in care moțiunea de cenzura a opoziției a picat in Parlament, Ponta iși amintește de foștii colegi din PSD și cere o mare coaliție intre partidul sau și alianța PSD-ALDE pentru a sprijini un singur candidat in alegerile prezidențiale.Mihai Tudose A DEMISIONAT: 'Daca e musai, ma…

- Adriana Bahmuteanu este cunoscuta in showbiz ca una dintre femeile ce spun lucrurilor pe nume, indiferent de situatie si este extrem de apreciata pentru acest lucru. In aceasta seara, la "Rai Da Buni", vedeta a povestit un episod socant care a lasat-o masca, petrecut in cabinetul unui medic.

- Nicole Cherry si iubitul ei formeaza un cuplu sudat, sunt alaturi unul de celalalt si, mai nou, locuiesc impreuna! Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", Ciresica a facut marele anunt cu zambetul pe buze.

- Sorina Matei lanseaza o informatia grava despre dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea are calitatea de inculpat. Jurnalista sustine ca procurorul de caz, Alexandra Carmen Lancranjan, a facut o gafa care ar putea invalida numeroase acte procedurale. Astfel, potrivit Sorinei Matei, Lancranjan a a…

- Dacian Cioloș a declarat ca premierul Viorica Dancila i-a comunicat ca va analiza, in Guvern, posibilitatea de a prelungi programul de vot dupa ora 21:00. El a spus ca lucrurile i se par "grave" din acest punct de vedere deoarece exista o mobilizare importanta a oamenilor la vot, potrivit mediafax.Citește…

- Pronosticuri incendiare cu doar câteva zile înainte de alegerile europarlamentare. Prezent în emisiunea Legile Puterii, moderata de Denise Rifai, Mihai Tudose susține ca PSD nu va obține mai mult de 25% dintre voturi.

- Președintele Klaus Iohannis arunca bomba. Cel mai probabil șeful statului nu va semna decizia de remaniere a ministrului Justiției Tudorel Toader, astazi, șeful statului catalogand schimbarea lui Tudorel Toader de la Ministerul Justiției cu Eugen Nicolicea ca fiind un nou asalt asupra justiției.Citește…