Stiri pe aceeasi tema

- Jurata show-ului „Te cunosc de undeva!" a declarat de nenumarate ori ca gastronomia nu este punctul sau forte, dar cu toate acestea iși dorește sa ii impresioneze pe cei trei chefi: "Pentru jurați voi pregati o rețeta simpla, dar gustoasa. Eu nu gatesc, pentru ca in copilarie nu am avut timp sa invaț…

- In urma cu cateva saptamani v-am dezvaluit, in premiera, detalii despre tensiunile care au aparut in viața Biancai Rus. (Ia-ți mașina visurilor tale in doar cateva luni!) Artista ar fi fost, zilele trecute, protagonista unui nou episod controversat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta,…

- La aproximativ o luna de cand și-au unit destinele și au avut o nunta cu sute de invitați, ginerica a inaintat actele de divorț. Vorbim despre cantareața Bianca Rus, cea care, la inceputul anului, și-a taiat stomacul și a slabit 40 de kilograme ca sa fie o mireasa supla. Scandalul ar fi inceput chiar…

- Rasturnare de situație in cazul artistei Biancai Rus, care ar fi fost batuta de soțul ei și i-ar fi furat aurul! Antonio a facut primele declarații in acest scandal rasunator al toamnei și a marturisit ca este șocat de acuzațiile facute. Mai mult, el a subliniat ca adevaratul motiv al divorțului de…

- Delia a dat carțile pe fața și a vorbit despre banii caștigați la concerte. Indragita artista a marturisit ca investește enorm de mult in spectacolele ei. Totul costa! Și n-o spunem noi ci insași Delia. Cantareața a marturisit ca investește mult in spectacolele ei deoarece vrea ca cei care vin s-o vada…

- Femeia din Braila banuita ca și-a tranșat soțul, fost polițist local, a fost lasata in libertate. Barbatul disparuse de acasa in 2016, iar soția lui, mai tanara cu 20 de ani, a spus ca acesta a plecat in strainatate, insa,in urma cu 10 zile mai multe bucați din cadavru au fost gasite in podul casei.…

- Andra și Catalin Maruța au impreuna o familie frumoasa, alaturi de cei doi copii, David și Eva, și este considerat unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton. Cantareața a postat un mesaj pe rețelele de socializare, dupa ce un fost scenarist a facut declarații uluitoare. (Citește AICI…