- Maria și Vasile Șaramat au vorbit in direct cu Victor Ciutacu despre adopția Sorinei. Cei doi parinți care au crescut-o pe fetița spera in continuare sa se faca dreptate in acest caz. ”Noi speram sa se faca dreptate. Normal așa ar trebui și totuși eu sper ca fetița sa ramana in țara. Nu am…

- Familia Sacarin, romanii stabiliți in SUA, care au adoptat- o pe micuța Sorina, cere o suma exorbitanta de bani de la statul roman și procurorul general Bogdan Licu, cu titlu de despagubiri pentru blocarea plecarii micuței in SUA.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA dupa decizia CSM…

- Astazi trebuia sa se decida daca Sorina, fetita adoptata de familia Sacarin, poate parasi Romania. Judecatoria Slatina a decis sa amane totul pentru peste trei zile, pentru indeplinirea unor obligatii stabilite in sarcina partilor.

- "Sorina va putea pleca impreuna cu parinții ei in Statele Unite, in momentul in care i se va elibera pașaportul. Din cate știm noi, pașaportul este reținut, noi nu știm in ce baza, nu ni s-a comunicat, așteptam sa i se elibereze. Din punctul nostru de vedere reținerea acestui pașaport este ilegala…

- Inainte ca Sorina sa fie luata cu forta de procurorul Maria Piturca de la familia fostei asistente maternale, sotii Sacarin au sesizat toate institutiile abilitate ca o hotarare judecatoreasca definitiva de adoptie internationala nu este respectata de o familie din Baia de Arama.

- Romania TV a aratat imaginile cu familia Sacarin, mama și tatal Sorinei, prin adopție. Ieri a fost audiata asistenta maternala care a crescut-o pe Sorina pana la varsta de opt ani. Femeia a ieșit la ora 01:00 de la audieri. Parinții adoptivi ai Sorinei nu au facut nicio declarație…

- Soțul asistentei maternale din Baia de Arama, Vasile Șaramat, a venit cu acuzații la adresa angajatei de la "Protecția Copilului", care se ocupa de cazul Sorinei. Barbatul spune ca acest manager de caz a traumatizat zeci de familii de asistenți maternali, nu doar familia lui.Vezi aici DENUNȚUL…

- Dumitru Coarna, președintele Sindicatului Polițiștilor (SNPPC), a declarat, in urma cu puțin timp, la Romania TV, ca procuroarea Maria Pițurca, de la Parchetul Curții de Apel Craiova, cea care a luat-o cu forța, din casa asistentei maternale, pe Sorina, i-a certat pe polițiștii care au fost cu ea…