- Polițiștii timisoreni au reținut un barbat de 39 de ani, depistat la scurt timp dupa ce ar fi incercat sa fure nu mai putin de trei autoturisme dintr-un garaj al unei societați comerciale. „La data de 02 ianuarie, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute…

- Timpul frumos de afara i-a scos la plimbare si pe aproape 50 de iubitori de sport care au alergat in jurul lacului din Valea Morilor. Oamenii spun ca au decis sa inceapa noul an corect si sa scape de kilogramele in plus care s-au adunat de sarbatori. Pentru familia Ghiorghita a devenit deja o traditie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de COD GALBEN valabil in intervalul 29.12.2017 ora 22.00 si 30.12.2017 ora 02.00. Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m in zonele joase din judetul Buzau.

- Frumusetea nu tine cont de varsta, asa pare sa-si spuna Adrian Enache. Desi a ajuns la 51 de ani, celebrul artist se respecta si are mare grija de felul in care se prezinta in fata lumii. Pentru ca vrea sa arate impecabil de Revelion, cantaretul a dat fuga la salonul de infrumusetare.

- Berbec: In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca 15 ani de acum incolo. Abia din 2020 se poate spune ca vin si castigurile financiare adevarate.

- Soarta este cruda cu unii oameni. Iar alții, pur și simplu nu știu cum sa fructifice oportunitațile care li se ivesc, trezindu-se in situații ce par a nu avea ieșire. Sunt persoane pe care eșecul le ingenuncheaza, rapindu-le forța de a se redresa, voința de a-și depași problemele și speranța ca vor…

- Bianca Dragusanu a dezvaluit ce s-a intamplat in prima noapte petrecuta cu Victor Slav. Blonda a marturisit ca prima impresie a contat extrem de mult si ca asta i-a dovedit ca este ”iubibil”.

- Echipele de salvare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Sibiu au fost alertate duminica noapte spre luni ca o mașina care circula pe DN7 ar fi cazut in raul Olt in zona localitații Boița. Alerta s-a dat in județul Sibiu, in jurul orelor 01.00, in urma unui telefon primit pe numarul…

- Relația dintre Cristi Boureanu și Laura Dinca este, fara putința de tagada, una plina de pasiune și de senzualitate. Iar comportamentul lor, atunci cand nu știu ca sunt urmariți, dovedește ca se iubesc la nebunie.

- Metode naturiste care te vor scapa de cosuri peste noapte: 1. Pasta de dinti impotriva cosurilor. Trucul cu pasta de dinti este unul dintre cele mai vechi si cele mai eficiente remedii impotriva cosurilor, pentru ca le usuca rapid. Seara, dupa ce ti-ai spalat bine fata si dupa ce ai dus la…

- Alte 900 de doze de imunoglobulina vor ajunge in Romania, in aceasta noapte, spune ministrul Sanatatii, Florian Bodog. Acesta spune ca dozele vor pleca spre unitatile sanitare unde sunt tratati copii cu afectiuni ale sistemului imunitar.

- Un tanar de 25 de ani din comuna Oltina, judetul Constanta are nevoie de sprijin financiar. Acesta a fost diagnosticat recent cu o boala cumplita si pentru a se trata in Turcia are nevoie de bani. "Salut El este Marian, sau asa cum ii spunem cei mai multi, Ghita... pentru cei care nu il cunosc, are…

- A doua zi de scandal, în Parlament, pe legile Justitiei. Dupa ce ieri, alesii s-au certat ca la usa cortului pe prevederile pachetului de legi, peste noapte au aparut alte amendamente care au pus gaz de foc în scandalul controversatei reforme.

- Dan Ciprian Sfichi, agentul sef adjunct de politie care a fost taiat in cap cu o sabie, a fost bagat seara trecuta de urgenta in sala de operatie. Medicii se tem ca nu va supravietui din cauza ranilor teribile. Familia, prietenii si colegii se roaga si spera intr-o minune acum, in preajma sarbatorilor…

- Oana Roman trece prin clipe grele si s-a gandit sa ceara ajutorul prietenilor virtuali, dupa ce catelul mamei sale s-a pierdut. Vedeta a facut un apel disperat pe pagina sa de Facebook, in care ii roaga pe fanii ei sa o ajute cu informatii, daca vad sau stiu ceva de patruped.

- Filiala britanica a Companiei „Coca-Cola” a venit cu o mișcare de marketing interesanta. Acum, in tradiționalul camion Roșu de Craciun, care de obicei calatorește prin țara promovind bautura carbogazoasa, se poate petrece o noapte. Acest lucru va fi posibil doar pentru un singur cuplu, doar o singura…

- Politistii au aplicat, luni, 5.510 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.758.486 de lei, si au confiscat bunuri in valoare de 8.641 de lei, dupa ce au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, majoritatea sesizari prin 112, a anuntat IGPR. In urma activitatilor desfasurate, politistii…

- Elena Basescu nu o duce ca pe reze, de cand a divortat de Bogdan ”Syda” Ionescu. Ramasa fara barbat in casa si cu doi copii mici in ingrijire, bruneta incearca sa faca fata greutatilor de mamica singuratica.

- Viceprimarul municipiului Zalau, Fazakas Nicolae, a vorbit in cadrul conferinței de presa desfașurata vineri la Primaria Zalau, despre un proiect inițiat de de UDMR ce vizeaza persoanele nevoiașe, cele aflate sub risc de saracie sau oamenii strazii care refuza sa se cazeze in Adapostul de Noapte din…

- Un barbat din Statele Unite a avut parte de un moment extrem de stânjenitor, într-un bar de noapte. Kyle Yeomans si amicul sau, Joshua Hillian, erau într-un club de striptease din Myrtle Beach când s-a petrecut întâmplarea. La un moment dat, pe scena…

- Victor Piturca (61 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cei mai titrati antrenori romani. Cu toate acestea, de mai bne de un an, cel poreclit „Satana” a ramas somer. Din lipsa de ocupatie, „Piti” isi omoara timpul asa cum stie mai bine: alaturi de prieteni.

- Echipele de la Serviciul de Ambulanța Constanța au fost alertate sa intervina, in aceasta seara, pe o ploaie torențiala, in mai puțin de 30 de minute, la trei accidente de circulație cu victime și un conflict dintr-un bar, soldat cu o persoana injunghiata.

- Unul dintre cele mai importante evenimente astronomice din aceasta perioada se va produce in aceasta saptamana, Pamantul urmand sa treaca prin traiectoria prafului cosmic lasat in urma de cometa Tempel-Tuttle.

- "De vreo doua-trei saptamani incoace, microbuzul școlar nu mai face tura cu copiii care termina la ora 13:00! L-am intrebat pe domnul director despre aceasta problema și mi s-a spus ca nu sunt bani pentru a face cursa de la ora 13:00, așa ca copiii trebuie sa aștepte o ora! La școala, ca sa ajunga…

- SUA sunt din nou lovite de un incident armat! Șapte oameni, intre care 3 femei, au fost impușcați intr-un club de noapte din Gary, statul Indiana. Toate cele 7 victime sunt in stare stabila, doar una are rani multiple și a fost transportata la un spital din Chicago.Poliția a fost alertata…

- Bianca Dragușanu pare sa aiba o viața din ce in ce mai agitata in ultima perioada. Ocupata cu emisiunea tv, cu atelierul vestimenta rși cu fiica sa, frumoasa vedeta pare sa fie epuizata.

- Impresionat de accidentul teribil, petrecut noaptea trecuta in Capitala si revoltat de comentariile aparute in mediul online, dupa ce au fost facute publice imagini de la locul tragediei, Mircea Badea a facut un apel disperat la populatie. Va reamintim ca azi-noapte o femeie a murit, iar o tanara se…

- Presedintele SUA Donald Trump a emis un avertisment serios catre liderul nord-coreean Kim Jong-un, intr-un discurs rosit in Parlamentul Coreei de Sud, spunandu-i sa nu puna la incercare si sa nu subestimeze SUA

- Cristina Pucean este cunoscuta ca fiind dansatoarea preferata a maneliștilor și este prezenta la toate evenimentele importante ale lautarilor. Cum arata dansatoarea dupa o noapte zbuciumata? Nu la fel de bine ca atunci cand iși incepe programul!

- Unul dintre cei mai indragiti actori romani este foarte pretentios atunci cand vine vorba de produsele pe care le pune pe masa. Ion Caramitru, renumit pentru memorabilul rol din seria de filme „Liceenii”, este un as al cumparaturilor, ipostazele in care a fost surprins, in urma cu ceva vreme, sunt martura…

- NUBA este un nume de referinta atunci cand vine vorba despre cluburile vanate de lumea buna in Capitala! Este locul in care s-au organizat super-petreceri, precum cea cu Gianluca Vacchi, unul dintre cei mai excentrici milionari ai planetei, sau cea cu un alt milionar celebru - Jean Roch. NUBA se mentine…

- Zeci de caracatițe au fost observate in timp ce ies din ocean și se tarasc de-a lungul coastei Țarii Galilor intr-un "pelerinaj" nocturn. Localnicii nu mai vazut atatea caracatițe pe uscat și nu au inca explicații, scrie Realitatea.net.

- In aceasta noapte trecem la ora de iarna, așa ca nu uitați sa schimbați ceasul! Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. Astfel, ziua de duminica va fi cea mai lunga din an, cu 25 de ore, asta pentru ca ora 04.00 a diminetii […] The post Trecem…

- Nicolae Tanicui este un fost asistat social, provenit dintr-un orfelinat din Drobeta-Turnu Severin. Barbatul in varsta de 34 de ani spune ca doarme prin cimitire si ca nu are bani nici sa manance.

- Basmele nu au loc în cluburile de noapte din Washington DC, dar o tânara din America chiar si-a cunoscut printul într-o astfel de locatie. Basmul a devenit realitate, iar printul etiopian cunoscut în club a devenit sotul sau, conform Independent.ie. Ariana Austin,…

- Impresionata de drama artistei de muzica populara Mariana Pitigoi, Mara Banica s-a lasat prada sentimentelor si si-a stapanit cu greu lacrimile. Jurnalista a tras un semnal de alarma in cadrul unei emisiuni care era in direct si a facut un apel catre colegii de breasla ai cantaretei.

- Imagini suprinse de pe camerele de supraveghere pe timp de noapte din interiorul unui pub, considerat a fi bantuit.Angajații unui pub din Londra au povestit ca au vazut umbre care trec pe ușa, lumini care se aprind in mod misterios și obiecte care zboara de pe rafturi, scrie Realitatea.

- Ca unii fac bani din suferința altora nu mai este o noutate. Dar atunci când Biserica, cea care ar trebui sa fie un sprijin pentru cei aflați la nevoie, scoate profit de pe urma durerii unor oameni, cazul devine revoltator. 500 de lei pe noapte. Atât te costa daca ai avut necazul…

- Trei seisme au zguduit Romania, in aceasta noapte Romania, toate fiind inregistrate in judetul Buzau. Primul dintre ele a avut loc aseara, la ora 21.15, si a avut magnitudinea de 2.8 grade.Al doilea, de 2.6 grade, s a inregistrat, la ora 01.41, si la adancimea de 72 de kilometri.Ultimul, si cel mai…

- Dani Mocanu a lansat o melodie noua, la doua saptamani dupa ce a fost saltat de DIICOT si a petrecut o noapte in arest, fiind eliberat conditionat. Versurile sunt facute special cu privire la ceea ce i s-a intamplat.

- Cuplul format de Madalina Ghenea și Matei Stratan trece, in aceasta perioada, prin framantari cat se poate de serioase. De altfel, recent, cei doi au fost surprinși in mijlocul unui scandal uriaș, in mijlocul strazii, iar acum cei doi par sa fi luat decizii extrem de importante cu privire la viitorul…

- Medicul Martin Elliott se pregatea sa intre intr-o operație, cand a fost anunțat ca trebuie sa ajunga de urgența acasa. Sunase fiul lui, Becan, la recepția spitalului, fara sa spuna...

- Cateva bubuituri i-au trezit azi noapte pe locuitorii de la mijlocul strazii Cocorilor. Un accident de circulație mai puțin obișnuit s-a petrecut puțin dupa miezul nopții. La originea acestuia s-a aflat un BMW condus de o femeie, care a reușit sa provoace avarierea a trei mașini parcate pe strada.…

- Noapte cu ghinion pentru un șofer din Capitala. Barbatul a ajuns cu masina intr-o gura de canalizare si a spart o conducta de apa. Incidentul a avut loc pe strada Burebista din sectorul Botanica. Potrivit martorilor, șoferul si-a lasat automobilul in groapa si a fugit de la locul accidentului. Gura…

- Peste 8.000 de credinciosi, sase ore de stat la cozi si 25 pelerini care au avut nevoie de ingrijiri medicale. A fost bilantul primei zile a pelerinajului de Sfanta Parascheva, de la Iasi. Pentru a rezista la rand, oamenii au fost ajutati de voluntari cu mancare, ceai cald si cafea.

- Un american de 56 de ani condamnat la moarte pentru o dubla crima a scapat de execuție in ultimul moment. Cel puțin temporar. Jeffrey Borden, condamnat pentru ca și-a ucis fosta soție și socrul in 1993, urma sa fie executat joi, prin injecție letala. Execuția a fost insa oprita in ultimul moment de…