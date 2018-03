Sotul a plecat cu munca, in strainatate. Cand a ajuns la hotel, i-a cerut sotiei o poza cu ea. Apoi i-a cerut divortul IMEDIAT!

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.721 locuri de munca, in data de 30 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.331, Prahova…

- Laurențiu Reghecampf este in doliu. Tatal antrenorului lui Al Wahda s-a stins din viața duminica dimineața. Imediat cum a aflat teribila veste, tehnicianul și-a rezervat un bilet de avion și a revenit, in secret, in țara, ca sa-și inmormanteze parintele. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.032 locuri de munca, in data de 21 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.862,…

- Legea nr. 156/2000 privind protecția cetațenilor care lucreaza in strainatate, a fost modificata și completata prin Legea nr.232/2017 publicata in Monitorul Oficial nr. 961/ 05.12.2017 intrata in vigoare la aceeași data. Pentru asigurarea unei informari cat mai bune in vederea protecției cetațenilor…

- La un pas de tragedie a fost cunoscuta artista Otilia Bilionera, in urma cu mai multe luni. Se afla in Turcia, s-a simțit rau și a ajuns la spital! A fost operata de urgența. ”Puteam sa mor”, avea sa spuna Otilia. La cateva ore de la intervenția chirurgicala, a fost vizitata de iubitul ei, care […]…

- Imediat dupa ce Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a luat decizia de a nu programa nici in aceasta saptamana jocul dintre FC Botosani si Dinamo, meci contand pentru etapa a II-a a play-out-ului Ligii I care ar fi trebuit sa se dispute sambata, de la ora 20:45, si amanat din cauza ninsorilor abundente,…

- Mihai Petre, tatic din nou. Familia celebrului coregraf se marește, iar fericirea a atins cote maxime! Secretul minunat a fost dezvaluit astazi de soția lui Mihai Petre. Imediat ce a facut publica fotografia emoționanta, mesajele de felicitare au curs, iar butonul de like a fost inroșit. Mihai Petre,…

- O femeie a filmat un moment care ei i s-a parut extrem de amuzant. Imaginile au facut furori in mediul online. Si-a gasit sotul in pat, in miezul zilei. Stia ca sotul ei fusese toata ziua la dentist si s-a gandit sa nu il deranjeze. Probabil era epuizat si il dureau maselele la care medicul […] The…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Pe 14 aprilie. Artistul este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a dezvaluit in ce stadiu se afla pregatirile pentru marele eveniment. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput…

- Accesul cetațenilor romani la locurile de munca vacante oferite de angajatorii din strainatate se poate face prin rețeaua EURES, prin aplicarea acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state , prin intermediul firmelor private de plasare a forței de munca sau prin cautare individuala. Pentru…

- Doi tineri au luat cu asalt reteaua de socializare Instagram si, in scurt timp, au adunat peste 165.000 de urmaritori. ‘Materie Fecala‘, cuplul de pe Instagram care s-a viralizat imediat! Conceptul a fost creat de un cuplu de tineri. Hannah Rose Dalton are 22 de ani si Steven Raj Bhaskaran are 24 de…

- Roxana Dobre și Florin Salam au reușit sa treaca peste problemele pe care le-au avut in ultima vreme, iar acum formeaza din nou o familie fericita, dupa cum susțin chiar ei. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intalnit-o pe iubita manelistului, in parc, alaturi de cele doua fetițe, cateva prietene,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, le-a raspuns, luni, sindicatelor din sistemul sanitar care ameninta cu declansarea grevei generale, ea spunand ca ar fi “o ipocrizie” sa inceapa protestele, in conditiile in care veniturile nete ale cadrelor medicale vor creste. “Stiu ca sunt nemultumiri, dar acel…

- Ashley Maxwell-Lam, un manager de proiect la o importanta banca din orașul australian Sydney, in varsta de 30 de ani, merge la munca purtand tocuri. El spune ca ideea a pornit de la o colega, care l-a inspirat sa poarte pantofi cu toc pentru femei, iar acum se simte „invincibil”. Se simte increzator…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Artistul a dezvaluit totul in cadrul unei emisiuni și este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a precizat ca, la eveniment, este foarte posibil sa susțina și o reprezentație. “Nu…

- Scene incredibile la Bursa Locurilor de Munca din Targoviște. Asistații social au fost treziți cu noaptea in cap pentru a participa la targul de joburi. Primarul a vrut sa le dea o șansa sa se angajeze și sa nu mai stea la mila statului, insa vechile moravuri pier greu. Așa ca au venit cu sutele, dar…

- McDonald’s a celebrat Ziua Internaționala a Femeii intr-un stil propriu. Astfel, sigla “M” a fost rasturnata, in așa fel incat sa semene cu litera “W”, de la “woman” (n.r. femeie, in limba engleza). „Pentru prima data in istoria brandului nostru, ne-am rasturnat emblematicele bolte”, a spus Wendy Lewis,…

- Oana Zavoranu a luat masa, romantic, cu soțul ei, Alex Ashraf, de 8 martie. Vedeta a fost data de gol de soțul ei de ce nu bea vin niciodata. „S-a intamplat o data (n.r. – sa bea vin) și a ieșit urgie”, a spus Alex Ashraf la Xtra Night Show. „Nici eu, nici soțul meu […] The post De ce nu bea vin Oana…

- Top 20 mesaje de 8 martie. Pentru unii 8 martie inseamna „Ziua Mamei”, iar pentru alții „Ziua Femeii”. Pe toți insa ii unește goana dupa cele mai frumoase și mai inspirate mesaje ca sa iși surprinda mama sau partenera. Dupa o cercetare minuțioasa, am gasit 20 de mesaje pe care le puteți trimite fie…

- O bucatarie curata nu este mereu o misiune simpla. Și asta mai ales atunci cand ești obișnuita sa gatești in fiecare zi. Fie ca incerci sa prepari un fel de mancare in viteza, ca iți pregatești mancarea pentru urmatoarea saptamana sau ca pui la cale o simpla gustare, efortul tau va fi mereu dublat de…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Firmele argesene care funcționeaza ca agenți de plasare a forței de munca in strainatate și cele care vor vrea sa presteze aceasta activitate au acum mai multe cerințe de bifat, potrivit unui act normativ ...

- Scrisoarea unei amante, care are o relație de 11 ani cu un doctor insurat, a devenit virala. Americanca le-a transmis tuturor femeilor, inclusiv soției inșelate, cateva randuri pe care ar trebui sa le ia in seama. Amanta spune ca relația ei cu doctorul casatorit se va incheia in momentul in care soția…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Zi grea pentru soțul Elenei Merișoreanu, dar și pentru cunoscuta cantareața de muzica populara! Barbatul și-a rupt o coasta, in timp ce se indrepta catre caini, pentru a le da de mancare. Soțul artistei a alunecat și a cazut. Elena Merișoreanu a povestit, in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni”, moderata…

- Moartea Anastasiei Cecati ii afecteaza foarte tare starea de sanatate a fiicei sale, care, potrivit informatiilor oferite de autoritati, se pare ca micuta a suferit un soc, intrucat alimentatia de la mama i-a fost intrerupta brusc. „Exista un soc desigur, micuta are nevoie de mama, de caldura materna…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, vineri, ca in evidențele instituției sunt inregistrate 31.312 locuri de munca vacante, in data de 23 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia joburilor vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.540, Prahova…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi seara, ca a fost prelungita perioada de acordare a tratamentului in strainatate, pana la finalul anului 2020, pentru ranitii din Colectiv, precizand ca 23 de persoane au inca nevoie de ingrijiri medicale. Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- In data de 20 februarie 2018, la nivel național sunt inregistrate 30.224 locuri de munca, potrivit evidențelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), realizate pe baza datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.813,…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- In timp ce procesele pentru recuperarea caselor sale sunt la un pas de finalizare, Oana Zavoranu se distreaza de minune. Pentru ca a pierdut la un joc, Oana și-a machiat strident soțul și l-a transformat intr-o veritabila piți. Ca umilința sa fie maxima, aceasta l-a filmat și l-a postat pe contul ei…

- O femeie din Sibiu a nascut in mașina. O sibianca a nascut in seara zilei de sambata, 17 februarie, in masina, in timp ce se deplasa catre maternitatea din oraș. Imediat, soțul sau a postat pe Facebook fotografii cu fiica și locul nașterii sale, dar și actul constatator, alaturi de un mesaj, scrie hotnews.ro…

- In aceasta saptamana, angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Carti de identitate romanesti falsificate in Republica Moldova la ordinea zilei? Politistii de frontiera ieseni descopera aproape saptamanal carti de identitate false in mijloacele de transport care tranziteaza frontiera prin Sculeni. Zilele trecute, politistii au gasit un asemenea fals intr-un microbuz,…

- Un miner din județul Gorj s-a sinucis de dorul soției care era plecata la munca in strainatate. Ion Bostinaru, un miner de 40 de ani din comuna Farcasesti, Gorj, s-a sinucis de dorul soției care era plecata la munca in strainatate, fiind gasit spanzurat de o grinda din gospodaria sa. Barbatul, care…

- Maria Constantin și Marcel Toader și-au spus, in mod oficial, adio pe data de 23 ianuarie, dupa foarte multe luni in care aceștia și-au aruncat sageți otravite și s-au aflat in plin razboi.

- Sindromul „Italia” se defineste ca o patologie psihica specifica femeilor care migreaza din Europa de Est pentru a lucra ca asistenti familiali si care se extinde in mod ocazional catre copiii pe care ii lasa acasa. Cercetatori din Udine, Italia, studiaza „Sindromul Italia” la Institutul de Psihiatrie…

- Dramele traite de romancele plecate la munca in Italia au ajuns in atentia specialistilor straini. Mai multi sociologi si antropologi italieni au venit la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi sa discute cu pacientele, dar si cu medicii romani.Cu totii studiaza ce efecte devastatoare…

- Facilitatea de care pot beneficia salariatii este prevazuta de Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. Conform acestui act normativ, cei care au in familie o persoana varstnica dependenta, de care au grija in mod curent, pot lucra cu jumatate de norma, insa bucurandu-se…

- Noul Cod Fiscal aduce o noua lovitura pentru romanii plecati la munca in strainatate. Cetatenii romani plecati la munca in strainatate, dar care si-au pastrat rezidenta fiscala in Romania, vor fi obligati sa achite o taxa lunara.

- Gabriel Enache și Lena sunt mai fericiți ca oricand de cand in viața lor a aparut baiețelul, dar și de cand au devenit soți și soție. Chiar daca a divorțat de soția sa, Gabriel Enache nu a stat pe ganduri și s-a casatorit imediat cu femeia care i-a adus pe lume cel de-al doilea copil al sau.

- Cancan publica primele imagini cu ambasadoarea Olandei dupa megascandalul declansat de imaginile, pe care tot noi vi le-am oferit in exclusivitate, cu Stella Ronner Grubacic. Diplomata, apriga contestatara a Legilor Justitiei, suparata tare pe Statul Roman, dar si reprezentanta tarii care a oprit Romania…

- Laura Toporascu In incercarea de a duce o viața mai buna, zeci de șomeri vasluieni incearca sa-și gaseasca un loc de munca in strainatate. Potrivit legislației in vigoare, cei care pleaca din țara pot solicita suspendarea plații indemnizației de șomaj pentru o perioada mai mica de trei luni. Suspendarea,…

- Anul 2018 a inceput cu o veste exploziva in lumea din showbiz! Cunoscuta realizatoare TV Dana Grecu si-a anuntat divortul de barbatul cu care era casatorita de aproape 20 de ani, dupa ce a marturisit ca se numeste Dana Chera. Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca…