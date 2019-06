Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) continua sa scrie istorie in tenisul masculin. Ibericul a ajuns duminica la cel de-al 12-lea titlu al carierei la Roland Garros, dupa victoria in 4 seturi reușita in fața austriacului Dominic Thiem (25 de ani, 4 ATP), scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. ...

- „Iohannis le arata PSD-iștilor drobul de sare. Aici ma refer la dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Scenariu puțin dorit și puțin probabil. Sunt cateva obstacole de ordin constituțional. Cu șase luni inainte de alegerile prezidențiale, președintele nu poate dizolva Parlamentul.…

- Fostul presedinte al PDL Gorj, Ionel Mantog, a declarat ieri, intr-o conferinta de presa, ca mai multi primari din judet ar fi fost indemnati de seful Consiliului Judetean Gorj, Ion Calinoiu, sa apeleze la o firma de consultanta care ar apartine fost...

- Ionel Mantog considera ca Ion Calinoiu a decis de unul singur stoparea finantarii clubului Pandurii Tagu Jiu de catre Consiliul Judetean. Fostul presedinte al PDL Gorj este consilier judetean si afirma ca el nu are cunostinta despre un vot pe care co...

- Propunerea de excludere a lui Ninel Muja a fost votata aseara in Delegația Permanenta a ALDE Gorj. A fost prima propunere de acest gen, nu la fel stand lucrurile in cazul lui Eduard Ladaru, propunerea de excludere a acestuia fiind votata pentru a cincea oara. Dupa incercarile repetate ale lui Ion Iordache…

- TRECUT… Conducerea Prefecturii Vaslui ii invita, astazi, la Palatul Administrativ, pe toti cei care au condus Institutia Prefectului, din 1990 incoace, eveniment organizat cu prilejul Zilei Institutiei Prefectului, care se sarbatoreste in fiecare an in ziua de 2 aprilie. Evenimentul are loc la ora 12.00,…

- Primaria si Consiliul Judetean (CJ) au ajuns la un acord privind proprietatea a doua bunuri imobile importante din oras. In timp ce administratia locala va avea drepturi depline asupra parcului stiintific Tehnopolis, cea judeteana va prelua in totalitate Centrul Expozitional Moldova (CEM). Despre acest…

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a aprobat, in ședința de indata de joi, repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale a impozitului pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe 2019. Totalul pe județ se ridica la 419 milioane de lei, ...