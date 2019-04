Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele…

- Seful statului si sotia sa, Carmen, au sosit, duminica, in zona centrala a municipiului Sibiu, iar masina a parcat, ca de obicei, in Piata Mica. Pentru a intrat in biserica pe usa principala, situta in Piata Mare, cuplul prezidential a facut cativa pasi. Sotii Iohannis s-au tinut de mana ca…