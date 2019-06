Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Argentina a condamnat un barbat sa ii plateasca despagubiri fostei sale soții pentru cei 27 de ani in care aceasta s-a ocupat de treburile casnice. Mai bine de sfert de secol, femeia in varsta de 70 de ani, care a absolvit economia, s-a dedicat creșterii copiilor și treburilor casnice,…

- Femeia de 70 de ani, absolventa de economie, s-a dedicat educatiei copiilor si muncilor casnice pe toata durata perioadei petrecute alaturi de acesta."Dependenta economica a femeilor de sotii lor este unul dintre mecanismele centrale prin care femeile sunt subordonate in societate", a explicat…

- Soția lui Robert de Niro, Grace Hightower, cere, in cadrul procesului de divorț, jumatate din averea starului, estimata la 500 de milioane de dolari. La o audiere care a avut loc joi, la Curtea Suprema din Manhattan, New York, echipa de avocați a lui Hightower a facut aceasta solicitare, deși actrița…

- Chiar la începutul acestei luni BBC a difuzat un material potrivit caruia autoritațile franceze cheltuie 4 milioane de euro anual pentru întreținerea catedralei. Dar banii nu sunt nici pe departe suficienți, iar în lipsa renovarilor catedrala ar fi riscat sa se prabușeasca în…

- MacKenzie Bezos, fosta sotie a fondatorului si directorului general al Amazon.com, Jeff Bezos, va lasa acestuia 75% din participatia cuplului la companie si toate drepturile de vot, relateaza Reuters. Aceasta va renunţa şi la toate acţiunile deţinute la publicaţia Washington…

- Alina Vidican s-a mutat in SUA cu cei doi copii ai sai, unde duce o viața de lux. Fosta soție a lui Cristi Borcea a inceput o viața noua in Miami, iar acum abia ca o mai recunoști. Alina Vidican, imagine incendiara de ziua ei. Cristi Borcea are ce sa regrete FOTO Recent, a implinit…

