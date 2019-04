Stiri pe aceeasi tema

- Soția unui gardian de la penitenciarul Rahova a fost taiata pe fața și pe gat in propria locuința. Atacatorii au intrat peste femeie in casa și au taiat-o cu un cuțit, apoi au disparut rapid cand a ajuns fiul femeii. Fapta ar putea fi o razbunare, considera polițiștii, care au declanșat o ancheta. Femeia…

- ​Cu conturile pline, datori la banci sau ei inșiși creditori, aspiranții la un post de europarlamentar iși dezvaluie averile in declarațiile depuse la Biroul Electoral Central odata cu candidaturile. Averile candidaților Carmen Avram, locul 2 pe lista PSD Deține o casa de 144 mp in Voluntari,…

- Putini sunt insa, cei care stiu cum arata mama biologica a Cristinei Ciobanasu. Astazi, de 8 martie, interpreta personajului Ana Caragea din serialul „Fructul oprit” (Antena 1), le-a transmis public „La multi ani” celor doua mame ale ei. Frumoasa actrita din serialul ”Fructul oprit” a fost infiata,…

- Scene incredibile in București. Un barbat și-a ucis soția, iar mai apoi a dat fuga la secția de poliție pentru a-și marturisi fapta. The post Crima odioasa. Și-a ucis soția și s-a predat la poliție appeared first on Renasterea banateana .

- Premierul Viorica Dancila si cancelarul Germaniei, Angela Merkel au vorbit miercuri seara la telefon, discutie confirmata si de ambasada Germaneiei la Bucuresti, fara a da detalii despre subiecte. Pe de alta parte, Antena 3 a informat ca tema discutiei ar fi fost Nord Stream 2.

- Carmen Dan a mentionat ca specialistii trebuie sa aloce pentru serviciile de informatii resurse financiare cat sa acopere competentele stabilite prin lege. “Specialistii in special sa se uite cu atentie in aceasta zona si sa aloce resurse financiare exact cat sa acopere competentele stabilite…

- Mircea Badea a fost batut, samba, intr-un mall din București! Badea a avut o lupta, in ring, cu Teodor „Tedi” Emi, celebrul motociclist cu care se batuse și in trecut.Badea a fost facut K.O. dupa doar 5 secunde, in care a incasat cațiva pumni și un genunchi in gura, care a fost decisiv. A…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, referitor la OUG pentru repunerea în termen a celor condamnati de completuri nelegal constituite, anunțata de ministrul Justiției Tudorel Toader, ca o greșeala nu o poate repara pe alta, iar intenția acestuia nu este bine argumentata, transmite…