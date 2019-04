Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie fara margini s-a petrecut in familia unui cunoscut preot. Sotia lui a fost gasita moarta, in gospodarie, chiar in Saptamana Mare. Femeia, tanara, isi vazuse recent visul de a avea un copil, dupa multi ani de asteptare.

- Dupa desfasurarea proiectului de Craciun in anul 2018, numit "Fii parintele unei familii sarace", la initiativa si si sub coordonarea parintelui paroh Claudiu Banu, la Biserica "Sfantul Minaldquo; Constanta, de Sfintele Pasti a fost desfasurat proiectul "Hraneste o familie saraca de Pasti". De acest…

- Aproximativ 150 de persoane sunt date disparute dupa ce o ambarcațiune s-a scufundat in largul unui lac din regiunea estica a Republicii Democrate Congo, a anunțat președintele țarii, Felix Tshisekedi, citat de Euronews potrivit mediafax. „Sunt foarte intristat sa va anunț ca o piroga (ambarcațiune…

- Zi cumplita pentru pompierii buzoieni, care au avut de intervenit in cazul a doua incendii violente, ambele soldate cu pierderea de vieți omenești. In urma cu puțin timp, pompierii au fost chemați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Dascalești, comuna Puiești.…

- Barbatul care a comis talharia calificata in localitatea Valu lui Traian a fost prezentat instantei de judecata in aceasta zi, fiind emis mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Va fi readus si incarcerat in CRAP al IPJ Constanta.Facem precizarea ca respectivul barbat locuieste…

- Tragedie, aseara, in localitatea Valu lui Traian din Constanta. O tanara de 25 de ani a murit fulgerator, pe strada, in urma unui stop cardio-respirator. Fata alerga cand i s-a facut rau și a cazut...