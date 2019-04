Sotia unui gardian, macelarita in propria casa Sotia unui gardian de penitenciar a fost agresata de doua persoane, sustine cel care a gasit-o in stare de agonie, fiul ei vitreg. Doar ca, politistii au stabilit, ieri seara, ca printre suspecti se numara si cel crescut de nevasta gardianului. Mai mult, acesta este cel care a apelat la 112. Servicul de ambulanta a […] Sotia unui gardian, macelarita in propria casa is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un apel la 112 anunța, in aceasta dimineața, la ora 06:30, ca un baiat de 18 ani și-a gasit mama macelarita in casa. El ar fi dat nas in nas cu atacatori, care l-ar fi ranit și pe el. Cei doi sunt soția și fiul unui barbat care de 30 de ani lucreaza la Penitenciarul Rahova. Tanarul de 18 ani a fost…

- Fiul subofiterului a fost cel care a incercat sa se lupte cu agresorii, dar a fost si el ranit. Descoperirea a fost facuta chiar de tanar, in aceasta dimineata, in jurul orei 6:00, cand a ajuns acasa, anunța Romania TV. Cei doi au reusit sa fuga. La fata locului au ajuns de urgenta echipajele…

