Femeia de 42 de ani avea calitatea de "suspect" in investigatia Politiei din Northamptonshire asupra coliziunii care a avut loc in 27 august in Croughton, a precizat intr-un comunicat sefa operatiunilor de investigatie Sarah Johnson.



Ambasada SUA la Londra a declarat ca incidentul a implicat "o masina condusa de sotia unui diplomat american acreditat in Marea Britanie", potrivit agentiei Press Association.



Accidentul s-a soldat cu moartea unui motociclist in varsta de 19 ani, Harry Dunn.



Politia stabilise legatura cu femeia, "care s-a angajat la acea data sa colaboreze…