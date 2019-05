Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ia masuri pentrui a se apara de atacurile cibernetice. Ministerul Apararii de la Londra a anuntat ca va construi un centru specializat in acest sens. In proiect vor fi investiti aproape 28 de milioane de dolari si urmeaza a fi pus in aplicare chiar la anul viitor.

- Un diamant oval de 88,22 carate a fost vandut la o licitație organizata de Sotheby's in Hong Kong, pentru 13,7 milioane de dolari. Diamantul alb stralucitor oval este considerat "perfect din punctul de vedere al oricarui criteriu". In prezentarea realizata de casa de licitații, piatra cu grad de culoare…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, 395 locuri de munca vacante, cu preponderenta in Marea Britanie, arata datele publicate, miercuri, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).…

- Un client al unui restaurant din Newcastle upon Tyne, Marea Britanie, a fost abordat de un om al strazii care i-a cerut niște marunțiș. Barbatul i-a dat in schimb cardul lui, dezvaluindu-i și PIN-ul, iar apoi i-a spus sa mearga el la bancomat și sa retraga suma de 20 de lire sterline. In videoclipul…

- Hackeri iranieni au desfasurat in ultimii doi ani atacuri cibernetice impotriva a mii de persoane si peste 200 de firme din intreaga lume, facand pagube de sute de milioane de dolari, a afirmat miercuri cotidianul Wall Street Journal (WSJ), citand Microsoft, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Consiliul de Administratie al Fondului de Investitii in Energie Kazah-Roman a aprobat, saptamana trecuta, in prima sa sedinta, doua proiecte de investitii in valoare totala de circa 230 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat al Fondului, remis, miercuri, AGERPRES. Este vorba despre…

- Legendarul baschetbalist Kareem Abdul-Jabbar si-a vandut la licitatie o parte dintre obiectele obtinute in cariera lui in NBA, strangand aproape trei milioane de dolari (aproximativ 2,65 milioane de euro), informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.El spune ca nu are probleme financiare si ca…

