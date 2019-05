Sotia si vamesul Un vames este sunat la locul de munca si i se spune ca nevasta lui este cu un alt barbat. Vamesul se urca in masina lui de teren si se duce val-vartej acasa. Cand ajunge, o intreaba pe sotie: – Unde e, ca-l omol!?! – Cine?, intreaba sotia. – Nu te face ca nu stii… Vamesul incepe si cauta. Mai intai se uita sub pat. – Nu-i nimeni. Apoi cauta in bucatarie: – Nimeni… Apoi scotoceste in dulap. De dupa o haina, iese o mana cu o bancnota de 100 de euro intinsa. – Nici aici nu-i nimeni… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

