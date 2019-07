Stiri pe aceeasi tema

- Nea Adrian doarme pe strazi, e "boschetar", om care pare ca nu are pe nimeni pe lume și iși petrece timpul pe unde apuca, la mila trecatorilor. Nu cere bani, dar iși dorește sa stea de vorba cu oamenii. Imbracat saracacios, murdar și mirosind a alcool, localnicii il evita. Nu știu ca, de fapt, omul…

- „Investește in „The Heart of Europe” (trad. eng. Inima Europei) și devino cetațean european”, astfel suna cea mai recenta oferta a companiei imobiliare Kleindienst Group din Emiratele Arabe Unite. Investitorii care vor cumpara in aceasta vara o proprietate in valoare de peste 1,36 de milioane de dolari…

- Zamira Hajiyeva, soția unui bancher din Azerbaidjan, este cercetata dupa ce a reușit sa cheltuiasca in total 20 de milioane de dolari la Harrods, luxosul magazin din Londra. Investigația a fost pornita de autoritați in baza legii ”McMafia” impotriva corupției, adoptata anul trecut. Familia femeii nu…

- Și-a parasit copiii, ca sa-i creasca pe cei ai... amantului! Aceasta este acuzația pe care un tata i-o aduce soției sale. Femeia care, la mai puțin de un an de cand și-ar fi abandonat familia, i-a daruit noului barbat un... bebeluș. Dramatic e și ca mama, acuza tatal, ar refuza sa le dea celor 2 copii…

- ''Suntem aici pentru a arata YouTube ca are sange pe maini'', a declarat Elaine Donnellon (43 de ani), co-fondatoare a miscarii Operation Shutdown, care a fost lansata in urma cu doua saptamani si reuneste femei si barbati indoliati de multiplicarea atacurilor cu cutite.Concret, sunt vizate…

- Sambata aceasta, de la 20:45, aventura continua in Emiratele Arabe Unite, acasa la una dintre cele mai indragite familii de romani din afara tarii. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au deschis larg usile caselor lor din Emiratele Arabe si maine prezinta in exclusivitate la Antena Stars imagini…

- Copiii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul saudit din Istanbul la 2 octombrie 2018, au primit fiecare drept compensatii case in valoare de milioane de dolari si in fiecare luna primesc de asemenea mii de dolari de la autoritatile saudite, relateaza in editia sa de luni cotidianul…