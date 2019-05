CE transmite un nou avertisment Romaniei, dupa modificarea Codurilor penale

Comisia Europeana are in vedere noi contramasuri impotriva Romaniei in urma relaxarii legislatiei anti-coruptie, a declarat marti un purtator de cuvant al executivului comunitar, citat de agentia dpa, conform Agerpres. Reactia survine dupa votul dat… [citeste mai departe]