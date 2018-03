Stiri pe aceeasi tema

- Maria Lascar, sotia medicului Ioan Lascar a murit azi. Suferea de cancer, o boala teribila cu care s-a luptat vreme de mai multi ani. Din nefericre, tratamentul nu a dat rezultate in cazul sau si nemiloasa boala nu a putut fi invinsa.

- O noua tragedie a lovit fotbalul romanesc. Un jucator legendar a murit din cauza unei boli necrutatoare. Fostul fotbalist de la Petrolul Ploiești, unul dintre ultimul mohicani ai celebrei "duble" cu Liverpool din 1966, a murit la varsta de 71 de ani.Citeste si: Moment ISTORIC in tenis! Cum…

- Aimee Iacobescu a murit. Actrița avea 71 de ani și suferea de cancer. Și mai trist este faptul ca a murit pe 27 martie, chiar de Ziua Mondiala a Teatrului. Deși toata lumea știa ca e nascuta pe 1 iulie 1946, actrița Aime Iacobescu a declarat, intr-un interviu din Jurnalul Național, ca de fapt s-a nascut…

- A murit Gheorghe Glișici, fost jucator la Ripensia, Știința Timișoara sau Flacara Ploiești. Anunțul tragic a fost facut de jurnalistul Razvan Toma pe blogul sau. Pe data de 23 martie 2018, și-a luat adio de la aceasta lume cel care a fost Gheorghe Glișici, sau ”Gioca” dupa diminutivul cu care il știa…

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- De cand s-au casatorit toata lumea o sacaie cu intrebarea “și, pe cand un copil?”. Deși a declarat in repetate randuri ca iși dorește un copil insa mai vrea sa copilareasca iata ca a venit vremea cand frumoasa interpreta Delia și soțul ei, afaceristul originar din Targu Jiu, Razvan Munteanu, sa se…

- Ion Voinescu va fi depus la capela cimitirului Sfanta Vineri. ”Așteptam un raspuns și de la Federație”. Trupul neinsuflețit al legendarului portar Ion Voinescu, decedat, vineri, la varsta de 88 de ani, va fi depus la capeta cimitirului Sfanta Vineri din București. Familia a luat aceasta decizie, dupa…

- EXCLUSIV Soția povestește cum a murit Ion Voinescu: ”De doua saptamani nu mai putea comunica. La ora 2.00 i-a cedat inima!”. Considerat cel mai mare portar din istoria Romaniei, ”Țop” a pierdut lupta cu viața vineri, 9 martie, la 88 de ani. Printre lacrimi, Elena Voinescu, femeia cu care ”Țop” era casatorit…

- Trei din cele patru victime ranite luni dimineața, in accidentul produs pe raza comunei Draguțești, au fost transferate de medicii din Targu-Jiu, dupa ce starea lor de sanatate s-a agravat. In timp ce soția șoferului care a murit pe loc a fost trimisa cu tatal ei la Spitalul Clinic de Urgența…

- Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei a preluat dosarul in cazul medicului in varsta de 38 de ani care a murit la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Ioan” din Bucuresti, in timp era de garda, cazul fiind tratat drept "moarte suspecta". Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca ancheta in acest…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Localnicii din satul Mailat iși pun in continuare intrebari cu privire la imprejurarile in care au murit mai mulți copii și adulți, ale caror oase au fost descoperite in urma cu aproape un an in gradina unui localnic. Acesta efectua sapaturi pentru realizarea unui bazin septic, cand a dezgropat cranii…

- Actorul rom bosniac Nazif Mujic, distins cu un Urs de Argint la Festivalul de Film de la Berlin, a murit la varsta de 48 de ani in noaptea de sambata spre duminica, a declarat fratele sau pentru AFP. Suljo Mujic a declarat ca trupul mort al lui Nazif Mujic a fost descoperit duminica dimineata la casa…

- Bianca Nedelcu, fetita in varsta de opt ani diagnosticata cu cancer renal in cazul careia parintii au decis sa-i intrerupa tratamentul, a murit. Micuta din comuna Raducaneni si-a pierdut viata miercuri, dupa o suferinta accentuata in ultimele saptamani. „Familia a mers in ultimul timp cu fetita la Spitalul…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Eduard Ifrim este un baiețel extrem de simpatic, cu o poveste de viața uluitoare. Deși are doar patru anișori, micuțul știe deja ce inseamna sa lupte pentru supraviețuire. Din cauza bolii grave care i-a atacat organismal inca de la varsta de doi ani, puștiul s-a transformat, in doar cateva luni, intr-un…

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.

- Un barbat si-a intalnit sotia la o petrecere. Acesta si-a facut curaj si a invitat-o la o cafenea, femeia acceptandu-i invitatia, informeaza unica.ro. La prima intalnire, barbatul a facut o gafa, dar nu i-a marturisit acest lucru femeii decat in biletelul de adio.

- Dan Udrea e romanul care a murit in Malta in timpul unei furtuni puternice. Barbatul, in varsta de 38 de ani, și-a pierdut viața, dupa ce un copac smuls din radacini de vijelie s-a prabușit peste furgoneta pe care o conducea. Romanul și soția sa, Irina, se stabilisera in orașul Mosta din Malta. Presa…

- Unul dintre cei 11 bolnavi de cancer diagnosticati cu virusul gripal AH1N1, internati la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi, a murit luni seara, iar alti patru pacienti sunt in stare grava.Potrivit medicilor de la IRO Iasi, o pacienta care suferea de leucemie a murit luni seara,…

- Pe data de 3 ianuarie Holly Butcher, o domnișoara bolnava de cancer în ultimul stadiu, a publicat pe Facebook o lista cu sfaturi de viața. Pe 4 ianuarie ea s-a stins din viața, fiind înconjurata de cei dragi. Avea doar 27 de ani.

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Rasual Butler a murit, miercuri, in urma unui teribil accident rutier. Fostul baschetbalist din NBA a decedat pe loc, impreuna cu sotia sa, Leah LaBelle, o cunoscuta cantareata din SUA. Barbatul se afla la volanul unui Range Rover. A scapat controlul masinii, iar automobilul s-a lovit de un parapet,…

- Directorul executiv al RADET, Virgil Untea, a demisionat dupa accidentul cumplit din București, informeaza Antena 3. Doi muncitori au murit dupa ce o țeava de apa calda s-a spart in CapitalaUn muncitor a murit si un altul a fost grav ranit dupa ce o conducta de apa calda s-a spart in Bucuresti.…

- Problemele dintre Radu Sirbu, fost component „Ozone”, și șoția lui, i-au facut pe cei doi sa se gandeasca la desparțire. Cu toate astea, aceștia au trecut peste tensiuni și au luptat pentru casnicia lor. Radu Sirbu și soția lui au vorbit in direct la tv, despre certurile dintre ei și despre cum au…

- Istoricul Neagu Djuvara va fi inhumat duminica, la Cimitirul Bellu, slujba de inmormantare urmand sa aiba loc la Catedrala greco-catolica ‘Sfantul Vasile cel Mare’, anunta Episcopia Greco-Catolica de Bucuresti, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, sicriul cu trupul neinsufletit…

- Iuliana Valeria Popa, o studenta din Vaslui, a murit la doar 19 ani, in condiții suspecte. Tanara s-a stins la un spital din București, dupa ce a stat in coma aproape aproape doua saptamani. In stare de șoc, parinții spun ca Iuliana a cazut din picioare, fara sa fi suferit vreodata de vreo boala. Tanara…

- Inmormantarea istoricului Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler…

- Neagu Djuvara (n. 1916) se inscrie in seria de carturari romani care s-au afirmat in domenii spirituale din cele mai variate – istorici, filozofi, jurnalisti, literati, diplomati – cu o opera cuprinzatoare, propagatori de idei inovatoare, uneori controversate. De asemenea, Neagu Djuvara se inscrie…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila, a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani. Suferea de o boala necrutatoare si se afla la Viena, pentru tratament. Verestoy Attila a fost senator in toate legislaturile din 1990 incoace, de fiecare data ales pe listele UDMR, in județul Harghita. A fost absolvent al Institutului…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viata ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din Bucuresti, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Sotia lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea si le recomanda tuturor femeilor de varsta ei sa mai faca facultate. Vedeta a marturisit…

- Inainte de mariajul cu Ganriela Firea, primul soț al acesteia a mai fost casatorit cu Carmen, o femeie superba, cu care a avut un baiat. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993 . In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani. Inainte de a se casatorit…

- Istoricul Nicolae Edroiu a incetat din viața. Acesta a fost gasit mort in mașina, in fața Academiei. Istoricul Nicolae Edroiu, 78 de ani, membru al Academiei Romane, a murit miercuri, 10 ianuarie, in urma unui infarct, in fața Institutului de Istorie “George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane.…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- In 2016, interpreta cunoscutei piese „Babacar" a fost internata timp de mai multe zile ca urmare a intolerantei la medicamente. Cu un an inainte, cantecele lui France Gall si Michel Berger, duet simbol al Frantei, au facut parte din comedia muzicala „Resiste", montata la Palais des Sports din Paris. …

- Pavel Laurentiu Durleci a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Rezultatele necropsiei arata ca barbatul a murit in urma unei insuficiente cardiorespiratorii. De asemenea, in urma rezultatelor necropsiei…

- Prezentatorul de televiziune Alex Dima a trecut printr-o mare incercare in urma cu ani, cand partenera sa de viața a murit rapusa de cancer. Alex Dima, care este taticul unei fetițe , este cunoscut publicului din țara noastra drept prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc”, de la Pro TV . Alex Dima…

- Soția unuia dintre cei mai mari susținatori #rezist a fost co-prezentator al spectacolului de Anul Nou din Piața George Enescu din București, spectacol finanțat de Primaria Capitalei cu 500.000 de euro.

- Lee Broadway, o femeie in varsta de 42 de ani din Carolina de Nord, credea ca are o migrena severa. Insa, intr-o zi l-a anunțat pe soțul ei, Eric, ca a plecat de la serviciu pentru ca a simțit „cea mai ingrozitoare durere de cap din viața ei”. De mic copil a suferit de migrene, dar de data aceasta a…