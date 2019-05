Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Hanca, 27 de ani, a vorbit azi, la GSP Live, despre relația pe care o are cu soția sa, Andreea, alaturi de care are un baiețel de doi ani, Zian. Fotbalistul a vorbit despre suportul pe care l-a primit din partea partenerei sale de-a lungul carierei. „Soția e foarte importanta, e langa tine…

- Sergiu Hanca (27 de ani), fost jucator la Dinamo, in prezent la KS Cracovia, in Polonia, a fost invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live de luni dimineața. Mijlocașul a vorbit despre moartea lui Patrick Ekeng, de la a carui dispariție cutremuratoare s-au implinit 3 ani pe 6 mai. „Acel moment…

- Pe 5 mai se implineste un an de la izbucnirea conflictului de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, Calarasi, scrie Jurnal de Chișinau . Conflictul a aparut dupa ce cativa enoriasi, sustinuti de Mitropolia Moldovei, au spart usile si au ocupat abuziv biserica in semn de protest fața de…

- Marius Vecerdea a povestit ca a inceput colaborarea cu Klaus Iohannis in 2009, cand acesta era primar al Sibiului. "In noiembrie 2009 am fost solicitat de primarul de atunci sa ii acord o ora de tenis, ar fi vrut sa inceapa sa faca ceva sport. Tarifele de atunci erau 50-60 de lei o ora de tenis (...)…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Are o cariera de succes și o familie așa cum și-a dorit. Interpreta a vorbit pentru prima data despre operațiile estetice, mai ales ca mulți sunt curioși sa afle daca a apelat la vreo intervenție chirurgicala. Sotia lui Catalin Maruta se opune…

- Andreea, frumoasa soție a lui Sergiu Hanca a devenit mamica pentru prima data in urma cu un an, atunci cand l-a adus pe lume pe fiul sau, Zian. Deși nu s-a ingrașt decat aproape 6 kilograme in sarcina, Andreea are acum un trup de invidiat și chiar putem spune despre ea ca este o norocoasa!

- O romanca de aproximativ 30 de ani, domiciliata in Chieti, regiunea Abruzzo, in Italia, a primit o condamnare de patru ani de inchisoare, pentru ca iși maltrata fiul de doar patru ani, iar de violențele ei nu scapau nici soțul, nici socrii! Femeia il maltrata regulat pe copil. "Il lovea pe copil, il…

- Andreea Balan mai are doar doua zile și devine mamica pentru a doua oara. Vedeta a spus ce simte in aceste ultime zile de sarcina. Andreea Balan a anunțat sambata ca mai are doar cateva zile pana o va aduce pe lume pe cea de-a doua fetița a sa. Artista a marturisit ca se bucura din plin de aceste ultime…