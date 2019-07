Eugen Tomac: PMP îşi va anunţa candidatul la prezidenţiale până pe 10 august

"Am avut o şedinţă foarte fierbinte, unde am discutat doar despre alegerile prezidenţiale, alegeri foarte importante şi aşteptate de toţi românii. Aşa cum am subliniat încă de la deschiderea lucrărilor, PMP va merge în această campanie… [citeste mai departe]