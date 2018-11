Stiri pe aceeasi tema

- Mama unei femei din Marea Britanie a dezvaluit cum ginerele sau, romanul Marian Caliman (32 de ani), i-a ucis fata cu cuțitul, apoi i-a trimis un mesaj in care i-a spus ca-i pare rau. Marian Caliman a ucis-o pe Faye Caliman (30 de ani) cu un cuțit. Ea a fost injunghiata in fața, gat, stomac, spate și…

- Oana Lis a ajuns la capatul puterilor. Vedeta a trecut prin momente dificile care au facut-o sa-și piarda zambetul de pe buze. Sotia fostului primar a facut marturisiri emoționante, iar mesajul ei a ridicat multe semne de intrebare.

- Vedeta rock Ozzy Osbourne a anuntat ca va sustine o serie de concerte in Marea Britanie si Irlanda in cadrul ultimului sau turneu mondial, relateaza luni Press Association. A doua serie de concerte sustinute in Europa in cadrul turneului ''No More Tours 2'' de fostul solist al formatiei…

- Ruby a fost prezenta la o emisiune TV și a vorbit despre relația celui mai bun prieten al sau, Dorian Popa, cu care și colaboreaza pe plan profesional. Vedeta a lasat sa se ințeleaga cu artistul s-a casatorit in secret cu iubita lui, Claudia Iosif, sau Babs, așa cum i se mai spune. „Soția lui […] The…

- Dragostea nu tine cont de varsta, iar Lili Sandu si Silviu Tolu s-au convins de acest lucru, scrie wowbiz.ro. Cei doi se sorb din priviri, desi vedeta este mai mare ca el cu 12 ani. Actrita a povestit cum s-a cunoscut cu celebrul model si cum initial a stat mult analizeze daca sa intre sau nu intr-o…