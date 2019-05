Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a celebrului artist Mihai Constantinescu este in continuare grava, iar soția lui, Simona Secrier, nu s-a dezlipit de langa patul acestuia. De asemenea, ea a declarat ca acesta este intubat, dar stabilizat.

- "Mihai este in continuare intubat, este in viata, este stabilizat, tensiunea si pulsul lui sunt stabile acum, dar sunt zile in care el trebuie sa se refaca. A stat destul de mult pana a venit salvarea", a declarat, pentru MEDIAFAX, Simona Secrier. Mihai Constantinescu a facut stop cardio-respirator…

- Soția interpretului de muzica ușoara Mihai Constantinescu, Simona Secrier, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca artistul este in continuare intubat la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca, este stabilizat, tensiunea și pulsul fiind stabile.Citește și: Liviu Pleșoianu il NIMICEȘTE pe Ștefan…

- Mihai Constantinescu se afla in coma, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din Capitala si toata lumea asteapta vesti de la apropiatii sai, privind starea de sanatate a artistului.

- Informații multe și contradictorii despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu apar in mass media. Surse apropiate artistului spun ca șansele de supraviețuire sunt destul demici, medicii refuzand sa ofere prognosticuri clare in acest moment

- Mihai Constantinescu se afla in coma la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca din Capitala, dupa ce luni seara a suferit un stop cardio-respirator. Soția acestuia, Simona, a facut primele declarații despre starea artistului. Simona Secrier face un apel catre oamenii care il apreciaza pe…

- Mihai Constantinescu se afla in coma la Spitalul Floreasca din București. Artistul a suferit un stop cardio respirator in aceasta dimineața, iar starea lui de sanatate este una foarte grava.

- Mihai Constantinescu se afla in continuare internat in spital, dupa ce in urma cu doua saptamani i s-a facut rau și a avut nevoie de intervenția medicilor. Soția acestuia a vorbit despre starea de sanatate a soțului ei. „Mihai se simte acum bine, este tot internat. Trebuie sa urmeze un tratament care…