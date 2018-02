Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Michael Buble, Luisana Lopilato, este insarcinata! Cuplul mai are doi copii, Elias (2 ani) si Noah (4 ani). Cuplul le-a spus apropiatilor ca sunt pregatiti pentru al treilea copil, in timp ce baietelul lor, Noah, se lupta in continuare cu cancerul. Luisana este insarcinata in doua luni si…

- "Am ganduri serioase. Sa ne cunoastem mai bine si apoi sa vedem daca facem copii. Nu mai am o nevasta, actele nu conteaza. (...) Am incercat sa mai am relatii pana la Madalina. Am incercat, nu a functionat si m-am retras. Nu-mi trebuie mult ca sa-mi dau seama daca un om are intentii bune. Mai departe…

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Kamara a vorbit despre relatia pe care o are in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, Kamara a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa nu i-au reusit, iar ruptura dintre…

- Dupa ce Madalina, tanara cu care artistul are o relație extraconjugala, a aparut intr-o emisiune TV, Kamara a decis sa vorbeasca și el in fața intregi țari, despre casnicia lui. El susține ca este desparțit de soție de aproximativ șase luni, insa locuiesc in continuare impreuna de dragul baiețelului…

- Kamara, primele declarații despre casnicia cu Oana și relația cu Madalina. Dupa ce tanara in varsta de 24 de ani a facut primele declarații despre iubirea lor , in direct la tv, a venit randul artistului sa spuna cum stau lucrurile. Kamara și Oana sunt separati de 6 luni, insa cei doi locuiesc in continuare…

- Madalina, amanta solistului Kamara, a vorbit de mai multe ori despre povestea de dragoste pe care o traieste cu artistul, iar acum acesta si-a facut curaj sa si-o asume. Kamara a relatata tot, de la momentul cand a cunoscut-o pe Madalina!

- Dupa ce tanara din Brașov, in varsta de 24 de ani, care are o relație cu Kamara a aparut la TV și a povestit cu lux de amanunte povestea lor, soția acestuia, Oana, a reacționat, insa intr-un mod foarte discret. Oana și Kamara, in varsta de 41 de ani, sunt casatoriți de cinci ani și au impreuna un baiețel,…

- Oana, sotia lui Kamara, a reactionat in urma dezvaluirilor facute zilele acestea de amanta artistului. In glasul tinerei artiste se simtea un optimism, desi, dezvaluirile facute de Madalina, amanta lui Kamara, ar sfasia inima oricarei femei aflate in situatia ei. Mai mult, recent, amanta cantaretului…

- Madalina a rupt tacearea la o emisiune de televiziune si a povestit cum se deruleaza povestea lor de dragoste. Kamara, dat de gol de AMANTA. Dezvaluiri INTIME ale tinerei care i-a stricat CASA "Eu nu ma consider amanta. Eu l-am cunoscut la cinci luni dupa ce s-a vorbit de divortul lor.…

- Doua surori isi testeaza intuitia, in seara aceasta, la "Guess my Age"! Lavinia este moderator de televiziune, iar sora ei mai mica, Beatrice, este studenta la arhitectura. Sunt hotarate sa castige marele premiu de o suta de mii de lei, bani pe care i-ar strange impreuna in trei luni.

- O tragedie a îndoliat o familie din Slobozia. O mamica a murit la câteva ore dupa ce a dat naștere unui baiețel sanatos, la maternitatea ISIS, din cauza unor complicații. Teodora avea 34 de ani, era din Slobozia și avea o familie împlinita. Era casatorita și împreuna cu soțul…

- O tragedie a îndoliat o familie din Slobozia. O mamica a murit la câteva ore dupa ce a dat naștere unui baiețel sanatos, la maternitatea ISIS, din cauza unor complicații. Teodora avea 34 de ani, era din Slobozia și avea o familie împlinita. Era casatorita și împreuna cu soțul…

- Aproape ca niciodata, primarul Catalin Flutur și-a petrecut ziua de naștere la birou. Urmeaza sa intre in concediu insa, in urmatoarele doua saptamani de zile și sa plece impreuna cu familia in tradiționala vacanța anuala.

- Sa fie anul 2018 cel al despartirilor? (...) Unul dintre cele mai cunoscut cupluri din showbiz-ul romanesc este in pragul divortului si pare ca nimic nu mai poate salva situatia. Este vorba despre Kamara si sotia lui, Oana, care se pare ca sunt in pragul divortului. Surse apropiate…

- Este mereu cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Fratele ei a fost lovit la cap la naștere și a ramas cu sechele pe viața. Claudia Patrașcanu, care este casatorita cu Gabi Badalau, are un frate, Eugen, care a ramas cu sechele in urma unui accident suferit la…

- Prezentatorul de televiziune Mihai Morar a avut parte de un eveniment fericit chiar in ziua de Boboteaza, cand a fost naș de botez alaturi de soția sa. Mihai Morar este casatorit cu frumoasa Gabriela de mai bine de zece ani . C ei doi au impreuna fetițe gemene, Mara și Cezara . Cuplul se ințelege perfect,…

- Dana si Ionel Ganea nu mai divorteaza. Desi mariajul lor parea sa nu mai aiba nicio sansa, cei doi s-au impacat, iar fostul fotbalist va ajunge in zilele urmatoare in America, unde familia intregita va petrece un concediu de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Cornelia Patrichi a parasit definitiv Romania! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile plecarii vaduvei regretatului coregraf Cornel Patrichi: unde, cum si de ce a ales sa plece din tara si din casa in care a trait o viata cu omul iubit. (CITESTE SI: Scene induiosatoare a doua zi dupa…

- Povestea cutremuratoare a unui baietel american de 4 ani face înconjurul planetei. Micutul din Texas e în grija autoritatilor, dupa ce a fost descoperit traind încuiat într-un dulap.

- Kamara si sotia lui, Oana, sunt gata sa-si spuna „adio!”. Cei doi sunt in pragul divortului si se pare ca nu prea mai e rost de impacare. Artistul nu a vrut sa vorbeasca despre acest subiect, desi apropiatii spun ca regreta ca s-a ajuns la acest impas.

- Nujeef Mustafa, 18 ani, a strabatut 5.600 km intr-un carucior cu rotile, ajungand in Germania. Departe de Siria devastata de razboi. Și clubul catalan i-a facut o frumoasa surpriza in decembrie. Povestea lui Nujeef Mustafa, surprinsa in emoționanta carte scrisa de jurnalista Christina Lamb (Sunday Times),…

- Sotia lui Aurelian Temisan, Monica Davidescu, a trecut prin momente dificile in urma cu cinci ani, cand s-a accidentat in cadrul show-ului Dansez pentru tine de la PRO TV, iar acum actrita va primi despagubiri record. In noiembrie 2012, inainte debutului unui nou sezon al show-ului de dans, Monica Davidescu…

- Sotia barbatului in varsta de 52 de ani din Motru, care a murit miercuri dupa ce un container metalic s-a prabusit peste el a declarat pentru Digi24 ca se aflau la cumparaturi la un hypermarket din Craiova, iar la un moment dat s-au despartit, fiecare mergand la un raion diferit. Atunci cand…

- Senatorul UDMR de Mures Novak Csaba Zoltan a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca desi PSD a promis o noua Lege a Educatiei si se vorbeste despre aceasta, nimeni insa nu a vazut vreun proiect, la fel cum se stie despre existenta sotiei detectivului Columbo (interpretat de Peter Falk…

- Un pui de elefant nascut de Craciun si-a facut miercuri prima aparitie in fata vizitatorilor la o gradina zoologica din Belgia, relateaza Reuters. Gradina zoologica Planckendael a surprins pe camerele de supraveghere venirea pe lume a puiului de elefant duminica, estimand ca acesta a avut…

- Dupa ce au avut o nunta de vis organizata de echipa "Rai da Buni", Oana si Laurentiu se bucura din plin de momentele de sot-sotie. Pentru ca acesta a fost primul Craciun care i-a prins impreuna, Laurentiu nu putea ra rateze momentul fara sa ii lase o amintire frumoasa Oanei.

- Directorul Bibliotecii Universitare din Iasi, Bogdan Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa, in ziua de Craciun. Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca femeia are urme de violenta pe corp si este posibil ca aceasta sa fi fost omorata de sot, iar apoi barbatul s-a sinucis.

- Paul are doar 35 de ani și trei copii frumoși. O vizita la dentist i-a schimbat insa viața fericita pe care o avea. A aflat ca sufera de o boala crunta. "Am fost la dentist si pentru ca nu s-a oprit sangerea am ajuns la hematologie. Am aflat ca e leucemie", a povestit Paul. Primul gand a fost…

- Un barbat din Chisinau a fost reținut de ofițeii CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența. Acesta ar fi promis ca poate sa convinga unele persoane publice sa ia o decizie favorabila pe un dosar penal, pornit pe faptul traficului de ființe umane.

- Durere fara margini în familia unei tinere de 33 de ani, care a murit pe un pat de spital din Italia. A lasat în urma doi copii de 9 luni și 3 ani și un soț devastat de durere. Pe pagina de Facebook, oamenii s-au mobilizat și au lansat un apel pentru a reuși sa strânga bani pentru…

- Un convoi NATO a fost tinta unui atac cu bomba, duminica, la Kandahar. O persoana a murit si alte patru au fost ranite, au anuntat oficiali locali, precizand ca nu exista victime printre fortele internationale. Potrivit Reuters, Qudratullah Khushbakht, purtator de cuvant al guvernatorului din Kandahar,…

- Un miliardar canadian și soția sa au fost gasiți morți in urma cu puțin timp la casa lor din Canada, in condiții pe care suspecte, relateaza BBC. Mai exact, cei doi și-au gasit sfarșitul intr-o pivnița. Ancheta este in desfașurare, insa ițele cazului sunt cu atat mai incurcate cu cat cei doi au fost…

- Apartamentul triplex din Paris al tehnicianului echipei PSG, Unai Emery, a fost spart de hoti noaptea trecuta, informeaza cotidianul Le Point. Potrivit sursei ictate, apartamentul este situat la etajul sapte al unui bloc din Paris.Hotii au sustras un ceas Rolex, in valoare de 7.000 de euro,…

- Sotia moderatorului Rares Bogdan s-a lansat in afaceri. Florina si-a deschis o sala de sport ultramoderna in Nordul Capitalei, iar in aceasta seara are loc inaugurarea. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta primele imagini in exclusivitate.

- Cosmin Contra, selectionerul echipei nationale, a dezvaluit in aceasta seara ca Vlad Chiriches, fundasul celor de la Napoli, a fost curtat intens de AS Roma, insa napolitanii nu au vrut sa-l cedeze pe fundasul de 28 de ani. "Inainte sa ma duc la el am fost la Roma și, din ce ne-a spus președintele…

- O femeie de 39 de ani a fost gasita, ieri-seara, pe bancheta din spate a automobilului familiei, prezentand urme de asfixie in regiunea gatului. Tot atunci, oamenii legii l-au gasit și pe soțul acesteia, tot in varsta de 39 de ani, spanzurat in apartamentul lor din orașul Anenii Noi. Poliția presupune…

- Un barbat care a folosit o sabie de samurai și-a ucis sora și soția și apoi s-a sinucis intr-un templu din Tokyo. Se pare ca dubla crima a fost comisa din cauza unui conflict intre cei doi frați, scrie BBC News. Preoteasa unui templu șintoist din Tokyo a fost injunghiata mortal de fratele ei, care a…

- In lume 815 milioane de persoane sufera de foame si din acestea, 200 de milioane sunt copii sub 5 ani, victime ale lipsei de hrana si de substante nutritive fundamentale pentru crestere, nascuti in foarte multe cazuri de mame la randul lor subnutrite. Cel care dezvaluie acest trist raport este OXFAM…

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata.…

- David Movileanu s-a nascut in Botoșani, in 2013, la 38 de saptamani, dupa o sarcina frumoasa și fara probleme. Travaliul a debutat seara, in jurul orei 23.00, și s-a nascut dupa 13 ore, foarte greu, avand cordonul ombilical infasurat in jurul gatului. Mamica a facut cunoștința pentru cateva secunde…

- Fostul presedinte, Ion Iliescu, a lipsit anul acesta de la parada organizata de Ziua Nationala a Romaniei. Este pentru prima data cand fostul sef de stat nu participa si lipsa acestuia a ridicat, evident, semne de intrebare.Sotia fostului presedinte social-democrat a fost insa cea care a facut…

- Vasile Miriuța a povestit ca atacantul dinamovist Adam Nemec sufera de pubalgie, aceeași afecțiune pe care o are și Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB. Tehnicianul dinamovist a vorbit și despre problemele administrative de la club. Miriuța susține ca Nemec sufera de pubalgie de o luna și din acest…

- Actorul de comedie Kevin Hart este cel mai norocos barbat din lume, zilele astea. A devenit tata pentru a treia oara pe 21 noiembrie, iar acum este mandrul sa ni-l prezinte pe noul membru al familiei, dar și sa o laude pe soția sa care arata incredibil de bine dupa naștere. Kevin și soția sa Eniko.…

- O mama spera sa stranga 58,000 de lire sterline pentru un implant bionic prin care fiul sau ar putea sa vada. Archie Innes are doar 10 luni și s-a nascut cu un sindrom rar care l-a lasat orb, cu auzul afectat și in imposibilatea de a se hrani normal. Copilul a fost diagnosticat și cu o intarziere severa…

- Unii oameni ar face aproape orice pentru persoana iubita. Un exemplu in acest sens este și povestea Wayne Winters, in varsta de 74 de ani. Americanul a ieșit zilnic pe strazi, inarmat cu o pancarta mare. Nu anunța insa nicio reducere, ci faptul ca … este in cautare unui rinichi. Nu pentru el, ci pentru…

- Tragedia care s-a abatut asupra unui fotbalist celebru a facut inconjurul lumii. Fiul sau a murit la scurt timp dupa ce a venit pe lume, iar sportivul si sotia lui au dorit sa imortalizeze momentul in care si-au cunoscut micul print, chiar daca ziua nasterii sale a fost si ziua in care a parasit lumea…

- Final de proces intr-un dosar de inselaciune intocmit de DIICOT in urma cu opt ani • Acuzata de complicitate la inselaciune, sotia unui director din Primaria Iasi a fost achitata • "Sunt prea ravasita ca sa dau declaratii. Dupa opt ani de zile de chin, BZI a fost singurul cotidian care a fost impartial.…