- Cosmin Contra i-a transmis un mesaj de incurajare lui Iker Casillas, dupa ce celebrul portar al echipei FC Porto si o emblema a clubului Real Madrid a suferit un infarct miocardic in timpul antrenamentului de miercuri și a fost operat de urgenta. ”Vreau sa transmit o imbrațișare puternica lui Iker Casillas…

- Lionel Messi, 31 de ani, a reușit miercuri seara, cu o execuție fabuloasa, golul 600 in tricoul Barcelonei, in toate competițiile. Gruparea catalana a trecut de Liverpool și este in finala. Messi vaneaza al 6-lea ”Balon de Aur”. Leo a marcat doar goluri istorice: numarul 598 a deciso la Liga, oferind…