Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a declarat ca a depus o plangere penala impotriva Elenei Dinca si a cerut anchetatorilor sa o audieze din nou ca suspect, si nu doar ca martor. „Femeia a mintit foarte mult. Nu le-a spus adevarul anchetatorilor. Exista indicii ca in perioada in care Luiza a fost…

- A trecut aproape o luna de zile de cand s-a aflat de cazul de la Caracal, iar acum a aparut o noua teorie. Mai exact, avocatul familiei Luizei Melencu susține ca soția monstrului ar fi putut sa fie in casa atunci cand fetele au fost rapite.

- Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, a spus, la emisiunea "Marius Tuca Show", ca soția principalului suspect din cazul crimelor din Caracal a venit in Romania pe 26 aprilie, dupa momentul la care se presupune ca Luiza Melencu ar fi fost ucisa, și a stat o luna in "Casa Groazei",…

- Crimele din Caracal au redus intreaga Romanie la tacere, iar printre oamenii care sunt de-a dreptul șocați de cele intamplate se numara și soția criminalului Gheorghe Dinca. Fiica lui Dinca a explicat in ce stare se afla acum mama ei, dupa toate cele auzite in urma lucrurilor intamplate in Caracal.

- Fostul avocat al lui Gheorghe Dinca a prezentat noi informatii care rastoarna ancheta tragediei de la Caracal, scrie Antena 3. Intr-un interviu acordat in exclusivitate Antenei 3, Bogdan Alexandru a spus ca...

- Tatal Alexandrei Maceșanu (15 ani), fata rapita in Caracal și violata de Gheorghe Dinca, a relatat joi seara la Antena 3 cum a ajuns familia sa reclame dispariția la poliție:'Le multumesc tuturor celor care ne ajuta. Nu mi-am pierdut increderea, cred ca este in viata. Astept sa o vad. Si eu…

- Gheorghe Dinca este transportat, joi seara, la sediul central DIICOT, de la Penitenciarul Jilava, pentru a fi audiat de procurori, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Criminalul din Caracal va ajunge in aceasta seara la DIICOT București pentru audieri, au precizat surse judiciare pentru…

- Dovada ca ucigașul din Caracal a avut un complice la crime! Vezi cine e barbatul care l-a ajutat pe criminal Luis Lazarus a gasit un complice al lui Gheorghe Dinca: ”Cetațeanul din imagine muncea pentru criminal! Este liber acum! Curios ca are mainile arse!” FOTO Jurnalistul Luis Lazarus, aflat la Caracal,…