Soţia lui Gheorghe Dincă, acasă în luna mai? Un vecin aruncă bomba "A fost plecat prin Italia cu toata familia. Nevasta-sa, acum vreo doua luni, a fost acasa. Dar, spune lumea, ca ar fi batut-o si a trimis-o in Italia sa aiba grija de copii. Cineva de la criminalistica m-a intrebat care e treaba cu gardul. Cred ca e facut cu un scop, eu stiu. Mi-a zis Dinca ca el isi pune gardul lui, i-am zis sa faca ce vrea. Toata lumea spune ca a vazut fum iesind, focul, si dupa ce s-a terminat focul mirosea ca si cum ar fi facut gratar. Eu il cunosc de 25 de ani, a avut firma, facea geamuri, am lucrat la el, a fost om respectuos", a povestit vecinul lui Gheorghe Dinca,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

