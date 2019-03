Soția lui George Bush a vrut să se sinucidă după ce a aflat de aventura fostului președinte Soția fostului președinte american George Bush a incercat sa se sinucida și a cazut intr-o depresie adanca dupa ce a aflat de aventura soțului ei, care a durat peste 10 ani. In cadrul unei biografii ce urmeaza sa fie lansata pe piața saptamana viitoare apar mai multe detalii neștiute din familia unuia dintre cei mai controversați președinți ai Americii. Bush și-a inșelat soția pe vremea cand era șef al biroului american de legatura in Beijing, in anii 1970. Potrivit unei surse apropiate familiei, George Bush a cunoscut-o pe Jennifer Fitzgerald, cea care avea sa ii devina amanta, prin intermediul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

