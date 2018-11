Stiri pe aceeasi tema

- Au fost clipe dramatice marți seara (6 noiembrie), la spectacolul Central Park, in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova! Florin Busuioc s-a prabușit in timpul piesei, dupa ce a suferit un infarct. Medicii l-au resuscitat și l-au dus la Spitalul Județean de Urgența, unde a fost operat. Dupa primul…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au deschis o ancheta dupa ce un barbat de 47 de ani, internat in Secția Boli Infecțioase a Spitalului de Urgența din Bistrița, a cazut in cap de la etajul intai al cladirii. In acest caz a fost declanșata și o ancheta interna, potrivit Mediafax. Inspectoratul de Poliție…

- Managerul interimar al Spitalului de Urgenta din Craiova, Alin Demetrian, a spus ca a cumparat 100 de pesti si nu se va lasa pana cand nu va realiza proiectul pe care l-a inceput in clandestinitate in curtea unitatii medicale: "O sa reiau toti pasii in mod legal si o sa fie facut asa cum trebuie".

- Managerul interimar al Spitalului de Urgenta din Craiova, Alin Demetrian, vrea sa faca in curtea institutiei ….un helesteu. (Super oferte la accesorii gaming) Fara sa ceara aprobare, managerul a demarat lucrarile, la sfarsitul saptamanii trecute. Conducerea Consiliului Judetean a dispus insa demolarea…