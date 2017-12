Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat cine este persoana care, in fiecare an, de sarbatori, impodobește un braduț la mormantul regretatei cantarețe Madalina Manole. Madalina Manole, de la dispariția careia s-au implinit șapte ani , s-a sinucis in data de 14 iulie 2010, in ziua in care ar fi implinit 43 de ani dupa ce a baut Furadan,…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului Apropiat, spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult…

- Ajuns la 48 de ani si devenit bunic, dupa ce fiica sa, Marilu, a nascut un baietel, Razvan Lucescu si-a deschis sufletul intr-un interviu de colectie acordat, in exclusivitate, pentru Antena Stars. Antrenorul a vorbit despre despre familia sa si a recunoscut ca tatal sau, inegalabilul Mircea Lucescu,…

- Andreea Marin a oferit in emisiunea "Dincolo de aparente", primul interviu la varsta de 43 de ani. Aceasta a marturisit ca ii multumeste lui Dumnezeu cu fiecare ocazie pe care o are pentru faptul ca i-a oferit multe sanse in viata.

- A venit in aceasta vara la Arieșul Turda, reușind sa devina cel mai bun marcator al echipei, in sezonul in care Turda iși propune sa revina in liga a treia. Cu cele 21 de goluri marcate in primele 16 etape, Florin Dan a fost cel mai prolific jucator ofensiv din echipa antrenata de Artur Podar. TurdaNews…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a avertizat ca modificarile pe care majoritatea PSD-ALDE vrea sa le aduca legilor justiției vor devasta lupta anticorupție. Intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, Kovesi a afirmat ca propunerile depuse in Parlament vizeaza dosare in curs și sunt menite…

- Un nou incident grav a avut loc la metrou, la doar trei zile de la crima oribila care s-a petrecut la stația Dristor 1. Vineri, o femeie in varsta de 42 ani a sesizat catre Poliția de la metrou faptul ca a fost amenințata de catre o necunoscuta. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a declarat ca acest…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, in Buenos Aires, Argentina. Potrivit Poliției Romane, schimbul de date și informații a avut loc prin Centrul de Cooperare Polițieneasca Internaționala…

- Constanța are de joi, 7 decembrie, înca un milionar în euro. Este vorba de câștigatorul extragerii Loto 6/49 de duminica, 3 decembrie, când marele premiu a fost în valoare de 1,37 milioane de euro. Loteria Româna a anunțat ca joi „s-a prezentat la sediul…

- Catalin Botezatu, dezamagit de ziua lui. Designerul a sarbatorit cei 51 de ani alaturi de apropiați și marturisește ca a primit mii de mesaje din partea celor care il cunosc. Insa, acesta recunoaște ca telefonul pe care l-a așteptat cel mai mult, nu l-a primit. De ziua lui, Catalin Botezatu a așteptat…

- La doar 17 ani, Elvira Bolovan a reușit sa caștige, duminica, titlul de Miss Romania 2017. Adolescenta din Targu-Jiu este o eleva de nota 10 a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” București, dupa ce a studiat in Gorj vioara și pianul, fiind și solista vocala. „De…

- Cabanierii si turistii din Ranca vor mai avea mult de asteptat pana cand reteaua de alimentare cu apa si canalizarea din statiunea montana vor functiona asa cum trebuie. In doi ani, promit autoritatile, va fi totul pus la punc...

- Relația dintre Principele Nicolae (31 de ani) și activista Nicoleta Cirjan (30 de ani) – dar mai ales urmarile acestei relații – arata ca izbucnirea in prezent a unor istorii shakespeariene sau a unor teme din Game of Thrones. Ca și cum ficțiunile vor sa ne dovedeasca, periodic, cat de simplu pot sa…

- Cand vine vorba de o partida de amor, se poate ca femeile sa nu fie tocmai pe aceeași lungime de unda cu barbații. Insa, daca ți-ai propus sa-l innebunești, n-ar fi rau sa ții cont de cateva trucuri.

- Afaceristul italian Giuseppe Fangareggi a fost trimisa in judecata pentru fapte coruptie. Procurorii DNA-Craiova au stabilit ca inculpatul a obtinut ilegal de la APIA aproape 3 milioane de lei, folosind o factura care nu corespundea realitatii, emisa de o firma din strainatate.

- Daca vrei sa stii cum saruta persoana pe care o placi, afla-i zodia. Astrologul Kim Rogers-Gallagher a realizat un profil pentru fiecare zodie in parte. BerbecSunt energici si asa va fi si sarutul lor. Cand saruta se apropie cu tot corpul, intr-un impuls incantator. Nu sunt multe…

- Printre noutatile aduse de Apple odata cu noul model iPhone X se numara si un ringtone numit "Reflection", care inlocuieste tonul de apel implicit folosit inca de la lansarea iOS7, scrie go4it.ro.

- Marius Moga a fost luat la intrebari de sotia lui. Bianca Lapuse, care a fost corespondent al Stirilor Pro TV de la Iasi, i-a pus intrebari destul de incomode artistului, care si-a tinut mereu viata privata departe de ochii lumii. Si... surprinzator, cantaretul a raspuns sincer la fiecare provocare.

- O femeie din Pakistan a încercat sa-și ucida soțul. A pus otrava într-un pahar cu lapte, însa barbatul a refuzat sa bea. Soacra femeii a facut unt din acel lapte, iar untul otravit a fost consumat de 27 de persoane, majoritatea copii. Toți au fost otraviți,…

- Suporterii echipei Dinamo, din Peluza Catalin Hildan si Peluza Sud, au protestat la meciul cu FC Viitorul, scor 0-4, si au fortat intrarea pe teren, in repriza secunda, fiind nevoie de interventia jandarmilor. Imediat dupa golul de 3-0, inscris de Eric, mai multi fani de la Peluza…

- Sotia premierului israelian Benjamin Netanyahu, deja acuzata pentru comportamentul sau fata de angajati ai resedintei sefului guvernului, face obiectul unor noi acuzatii de rele tratamente din partea unei angajate, au relatat luni media israeliene, preluate de AFP.Acest dosar si multe alte…

- Multe dintre piesele devine hit au fost scrise pentru alti artisti. Cel mai cunoscut exemplu este "Umbrella" care trebuia interpretata de Beyonce. Sotia lui Jay-Z a refuzat-o, dar a luat-o Rihanna si a devenit una dintre cele mai cunoscut melodii

- Unul dintre cele mai indragite cupluri de actori turci si-a castigat si simpatia telespectatorilor romani, iar acum le ofera cel mai frumos duet intr-un nou serial, „Vatanim Sensin/Patria mea esti tu!“ Halit Ergenc si sotia sa, Berguzar Korel, anul trecut la Cannes. Il știți din rolul atotputernicului…

- Sotia preotului Petru Gavril, Maria Gavril, a iesit din coma, iar de luni dimineata respira fara ajutorul aparatelor. Medicii o mentin in continuare sub atenta supraveghere avand in vedere multiplele leziuni interne pe care le-a suferit in accidentul rutier de sambata, 14 octombrie, cand un sofer beat…

- Rockerul in varsta de 55 de ani formeaza de o viața un cuplu frumos cu Dorothea Hurley (55), iubita lui din liceu și femeia care i-a devenit nevasta din anul 1989. Și cea care i-a daruit liderului trupei Bon Jovi patru copii frumoși, trei baieți și o fata. Jon Bon Jovi și Dorothea Hurley la cumparaturi…

- O tânara de doar 23 de ani are nevoie de ajutorul nostru pentru a ieși învingatoare dintr-o lupta cu o boala crâncena: cancerul. Cristina Manea, din Pitești, a adus pe lume o fetița, acum trei luni, și la doar câteva ore a fost diagnosticata cu cancer. Pentru ca familia a…

- AUTOBUZELE PUBLITRANS VOR AVEA STATIE IN BASCOV Dupa scandalul retragerii autobuzelor Publitrans, locuitorii comunei Bascov primesc o veste buna. Linia doi va avea din nou statie in comuna lor.Vestile nu sunt insa la fel de bune si pentru locuitorii din Stefanesti, cei care vor mai…

- Ilinca Vandici s-a casatorit religios cu afaceristul Andrei Neacsu. Prezentatoarea de la Kanal D, Ilinca Vandici, in varsta de 31 de ani, s-a casatorit religios cu afaceristul Andrei Neacsu, alaturi de care are un baietel (Zian Ioan), pe care l-au botezat in aceeasi zi.

- Dan Voiculescu a ales Romania TV pentru a da primul interviu dupa eliberare. Dan Voiculescu a facut dezvaluiri socante. Afaceristul a vorbit despre DNA si despre ce face sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Afaceristul gorjean Razvan Munteanu și soția lui, Delia, au plecat din nou in vacanța. Cei doi vor petrece doua saptamani, in Maldive. Inca din prima zi, Razvan a vrut sa le arate și prietenilor cum se distreaza acolo, postand fotografii și filmulețe din ”paradis”, pe Facebook. ”Abia a trecut prima…

- Romania TV ar putea fi vanduta de catre Sebastian Ghița lui Dan Voiculescu! Este cel mai recent zvon ce circula in piața media. Voiculescu a fost și in Serbia, acolo unde se afla Ghița, dar fara a avea legaturi cu aceasta posibila afacere.Insa, ultima mutare poate da de gandit. Dan Voiculescu…

- Monika Fourie (34 ani) este acuzata ca a ranit intenționat o tanara, pe Hannah Stokes (24 ani), dupa ce a aflat ca aceasta este amanta soțului ei. Cand i-a prins impreuna pe aceștia, in caminul conjugal, femeia a aruncat cu apa fierbinte pe amanta, cauzandu-i acesteia arsuri grave. Monika Fourie avea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este asteptat la 7 noiembrie intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, unde se va intalni cu omologul sau sud-coreean Moon Jae-in, a anuntat marti un purtator de cuvant al presedintiei de la Seul, citat de Yonhap, scrie agerpres.ro. "Am tot incercat sa-l invitam…

- Cea mai indragita sportiva din Romania si numarul 1 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), Simona Halep i-a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena...

- Pentru anul 2016, primarul suspendat al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca a declarat un venit salarial de peste 136.187 lei obținuți din activitatea în Primaria Capitalei. Adjunctul sau, Nistor Grozavu, care acum este primar general interimar a încasat de doua ori si ceva mai mult,…

- Cea mai indragita sportiva din Romania si numarul 1 in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), Simona Halep i-a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars Madalinei Balan, prezentatoarea emisiunii „Cool Sunday Nights”, interviu ce va fi difuzat in aceasta seara,…

- O nunta regala a avut loc sambata seara! Adrian Mutu si Sandra au scris istorie in showbiz cu nunta lor. Fericitii miri au acordat un interviu pentru Antena Stars, fericiti ca au spus "DA" si in fata lui Dumnezeu.

- Un barbat de 78 de ani, din comuna Lelesti, judetul Gorj, a murit, sambata seara, iar sotia sa, in varsta de 74 de ani, este in coma, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la soba cu care incalzeau casa. Cei doi pensionari, sot si sotie, au fost gasiti in stare de inconstienta, sambata, in…

- Unul dintre cei mai cunoscuți și experimentați importatori de automobile din Romania, Gheorghe Dolofan, a declarat in exclusivitate pentru Capital ca are intenția de a iși extinde afacerile in zona leasingului financiar și ca nu exista in prezent planuri care sa implice compania sa, Trust Motors, in…

- Fiul actorului Petre Gheorghiu, pe scena X Factor. Ștefan vrea sa afle daca a primit moșternirea artistica a familiei sale și urca, vineri seara, de la ora 21.15, pe scena ”X Factor”. Actorul Petre Gheorghiu a ales sa plece din țara in anul 1987, atunci cand a avut ocazia, in ciuda faptului ca in…

- Procurorii au retinut, miercuri, un barbat de 51 de ani, pentru omor calificat, dupa ce si-ar fi ucis sotia. El se afla in stare de recidiva, dupa ce, potrivit unor surse judiciare, in 1995 isi omorase o alta sotie. Barbatul va fi prezentat Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva. "In…

- Mesajul lui Marcel Toader inainte de a-și intalni soția in instanța. Afaceristul nu s-a prezentat pana acum la notar pentru a divorța oficial de Maria Constantin, iar zi de zi posteazape contul de socializare mesaje care lasa loc de interpretari. Marcel Toader iși ține soția in continuare cu sufletul…

- Mauro Icardi are probleme doar la naționala, nu și acasa. Soția atacantului argentinian, Wanda Mara, a dezmințit zvonurile unor disensiuni in familie. "Ne ințelegem excelent și ma deranjeaza ca mulți vorbesc fara sa știe despre noi. Fiecare femeie are barbatul pe care il merita", a anunțat blonda seducatoare,…

- Mitropolia Ardealului se va pronunța astazi in cazul fostului preot Cristian Pomohaci, care a contestat decizia de caterisire luata de Consistoriul Eparhial din Alba Iulia. Acesta va fi așeptat astazi la sediul instituției cu jandarmii:

- Pentru prima oara a venit in Romania, la Cluj, unul dintre cele mai faimoase si titrate ansambluri vocale, care a fermecat toate marile scene ale lumii. The King's Singers au fost ovationati marți seara dupa concert, iar miercuri ofera cursuri de maiestrie unor coruri romanesti.

- Fost jucator al echipei Dinamo București, handbalistul Bogdan Criciotoiu, a devenit tata. Bogdan și soția sa, Andreea, s-au logodit in luna octombrie a anului trecut și s-au casatorit religios in luna iunie a acestui an la Targu Jiu. Pe atunci, Andreea era deja insarcinata, iar in urma cu…

- Sotia liderul separatist Carles Puigdemont, seful Executivului Cataloniei, este o fosta jurnalista romana. Ea pledeaza pentru separarea acestei regiuni autonome de Spania. Numita de presa catalana „Regina Independentei“, Marcela Topor are 41 de ani si este originara din Vaslui.