Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a decis sa se intoarca la CFR Cluj, in primavara acestui an, dupa ce și-a reziliat contractul cu Guizhou Hengfen. Soția sa, Adriana Petrescu, a ramas cu fiica lor in Dubai.

- Creatoarea de moda Rita Mureșan a fost invitata la o emisiune de televiziune unde a discutat despre creatorul de moda Razvan Ciobanu și despre cine se va ocupa de pomana de 40 de zile a acestuia. Rita Mureșan a fost una dintre vedetele care l-au condus pe ultimul drum pe Razvan Ciobanu. Cei doi au avut…

- Asa cum Dan Petrescu a intuit, Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei, eliminand CFR Cluj, dupa care a venit la Bucuresti in vacanta. Doar ca „Bursucul“ nu prea are dreptul de a acuza asa ceva din postura de antrenor al CFR-ului.

- Anamaria Prodan a postat pe contul de socializare, o imagine cu cadoul primit inainte de Paște. Este vorba despre o brațara care costa in jur de 50 000 de euro. „Cadou de Paste. Dimineata perfecta", a scris Anamaria Prodan in dreptul imaginii cu bratara. Reacția fanilor a venit imediat, aceștia admirand…

- CRBL și Oase, caștigatorii de la Asia Express, au vorbit despre relația de prietenie care ii leaga de foarte mulți ani. CRBL și Oase au fost cei care au reușit sa caștige cea de-a doua ediție a show-ului Asia Express, de la Antena 1, intrand in posesia unui premiu de 30.000 de euro. pe CRBL și Oase…

- La 43 de ani, Adriana Petrescu arata excelent. Daca nu o cunosti, e aproape imposibil sa ii ghicesti varsta. Oriunde isi face aparitia, sotia celebrului antrenor de fotbal, Dan Petrescu, nu trece niciodata neobservata.

- Simona Halep a achiziționat in zona Herastrau - Cartierul Francez o vila dar și cateva alte proprietați, investiție care se apropie, conform unor surse, de un milion de euro. Lucrurile s-au complicat in urma cu cateva saptamani cand numele Simonei Halep a aparut ca intervenient forțat intr-un proces…