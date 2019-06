Stiri pe aceeasi tema

- Sara Netanyahu, soția premierului israelian, Benjamin Netanyahu, a recunoscut ca a utilizat fonduri publice în mod abuziv și a fost condamnata, însa nu va merge la închisoare, deoarece a semnat o înțelegere cu procurorii, urmând sa returneze statului 15.000 de dolari, informeaza…

