- Potrivit imaginilor video extrase de pe camerele de supraveghere din magazinul Kaufland din Arad, șoarecele a fost plasat in magazin, la raftul de lactate, inainte de a fi filmat. Pe imagini se poate observa cum barbatul plaseaza șoarecele printre produse, iar dupa cateva minute se intoarce pentru a-l…

- Un barbat a fost reținut, dupa ce și-a ucis fratele cu toporul in Beresti Tazlau, judetul Bacau. Individul cunoscut cu probleme psihice iși amenințase intreaga familie ca va comite crima, insa, potrivit vecinilor, Poliția nu ar fi luat nicio masura. Agresorul, in varsta de 41 de ani, locuia in aceeași…

- Seara extrem de emotionanta la Exatlon Romania, acolo unde Razbonicii au castigat dreptul de a primi mesaje de la cei dragi. Vizibil emotionati, cu lacrimi in ochi, Razboinicii abia au reusit sa citeasca mesajele de incurajare de la familie.Cel mai emotionat dintre concurenti a fost Ionut „Jaguarul”…

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a pelcat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața locului au sosit pirotehniștii…

- Adrian Minune a izbucnit in lacrimi la tv, atunci cand a vorbit despre mama și bunica lui, in ziua de 8 Martie. De asemenea, soția manelistului a povestit cum o surprindeau copiii sai atunci cand erau mai mici. ‘‘Dedicatia mea este pentru mama mea si pentru mamele tuturor. Nu imi este rusine ca imi…

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a plecat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect, informeaza pressalert.ro. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața…

- Desfigurata, in ultimul hal, vanata și umflata, din cauza loviturilor! Lovituri pe care le-ar fi incasat chiar de la...fratele ei! Este acuzatia unei femei de 44 de ani care spune ca fratele sau a batut-o, dar a si...abuzat-o. Acum, Silvia Pana și mama sa susțin ca sunt terorizate, la propriu, de cel…

- Un incident socant a avut loc intr-o biserica din localitatea vasluiana Oprisita. La scurt timp dupa oficierea Sfintei Liturghii, o batrana s-a prabusit inconstienta pe podea. Imediat, preotul a oprit slujba si a solicitat enoriasilor sa o scoata pe femeie la aer, timp in care s-a solicitat ajutorul…

- O fata de 13 ani a cazut, in noaptea de duminica spre luni, de la mansarda unui bloc de pe strada Grivita din municipiul Botosani, in acest caz fiind deschisa o ancheta pentru a stabilit in ce imprejurari s-a petrecut evenimentul. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- A cazut cu cada pe bulevard, in timpul cutremurului din 1977, și a scapat nevatamat! Este povestea șocanta a unui profesor universitar, dezvaluita pentru Libertatea, la 41 de ani de la teribilul seism care a luat 1.570 de vieți in Romania, de cascadorul Dan Steinhardt, care s-a numarat printre oamenii…

- Si-a batut sotia, pana a bagat-o in spital, iar acum este retinut de oamenii legii. Vorbim despre un individ, in varsta de 36 de ani, din raionul Telenesti, care ieri, si-a maltratat crunt consoarta. Incidentul s-a produs in localitatea Scorteni.

- Cuplul, a carei popularitate este in crestere nu doar in tara, ci si peste hotare, a aparut in presa franceza cu un interviu exclusiv. Nicolae al Romaniei si sotia sa, Alina, au stabilit data nuntii pentru luna septembrie. Dupa cununia civila, care a avut loc in luna octombrie 2017 in Anglia, slujba…

- Doi barbați și-au pierdut viața in Ecuador dupa ce au cazut dintr-un avion imediat dupa decolare. Victimele erau pasageri clandestini și se ascunsesera in compartimentul trenului de aterizare principal.

- Un elev botosanean a fost dus in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala, in timpul programului. Tanarul are o fractura de craniu si a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie din Iasi. La nivelul scolii se face o ancheta, iar agresorul va fi supus unei expertize.

- O femeie era sa rateze cel mai frumos moment al vieții sale. Aceasta a ramas blocata in lift și era sa-și piarda propria nunta. Totul s-a petrecut intr-un hotel din Biltmore, Statele Unite ale Americii. O mireasa a urcat in lift pentru a ajunge la propria nunta, dar din nefericire, ascensorul…

- Crima in Buzau comisa de un barbat drogat. Polițiștii sunt in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis, iar soția sa a fost grav ranita, dupa ce au fost injunghiați de nepotul lor. Tanarul de 23 de ani, care ar fi consumat etnobotanice, și-a atacat unchiul și matușa cu un cuțit și apoi a fugit. Agresorul…

- Fetița de numai 11 ani a fost dusa de parinți la spitalul Virgen de la Arrixaca, din orașul Murcia, acuzand dureri abdominale puternice. Medicii au constatat ca ea era in travaliu și la scurt timp a nascut un baiețel sanatos. Imediat au fost alertați polițiștii pentru ca nici parinții, nici fetița nu…

- In aceasta dimineata, un barbat de 48 de ani, din comuna Valea Seaca, a fost gasit cazut intr-un canal, in apropiere de intersectia strazilor 9 Mai cu Mioritei. Imediat au fost solicitati pompierii de la Detasamentul Bacau, care au mers la fata locului cu echipajul de Descarcerare si o ambulanta Smurd,…

- La data de 07 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Targu Jiu s-au sesizat cu privire la faptul ca in urma cu o zi, in timpul conflictului dintre un barbat de 40 de ani și soția sa, de 37 ani, din comuna Arcani, acesta ar fi exercitat acte de violența și asupra fiicei sale,…

- Bebe Cotimanis (62 de ani) a dat foc relatiei de 17 ani si mariajului de patru ani cu Florina Marcuta (49 de ani) si s-a aruncat in bratele unei colege de scene, actrita Iulia Dumitru. El s-a indragostit nebuneste actrita cu care joaca in piesa "Old Love" la Teatrul "Alexandru Davila" din Pitesti si…

- Soferul care a provocat accidentul de sâmbata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, are permis de conducere eliberat de autoritatile din Liban, Politia urmând sa verifice autenticitatea acestuia.

- La aproape patru decenii de la moartea actriței Natalie Wood, politia l-a numit pe sotul de atunci al vedetei, Robert Wagner, „persoana de interes” in acest caz. Actrița Natalie Wood a murit in anul 1981 dupa ce s-a inecat, in timpul unei excursii cu vaporul, alaturi soțul ei Robert Wagner. Conform…

- Violenta in scoliile din Romania a ajuns un fenomen ingrijorator. Fara paznici, cu profesori care nu au nici o legatura cu aceasta meserie, dar si cu elevi scapati de sub control, numarul cazurilor de agresiune in unitatile de invatamant e tot mai mare. S-a ajuns atat de departe incat parintii vin la…

- Politistii din Alba Iulia fac verificari dupa ce in presa locala si pe retelele de socializare a aparut un filmulet cu o bataie intre doua fete care se presupune ca ar fi eleve la un liceu din municipiu, intregul incident avand loc in public, intr-un parc de joaca. Filmuletul a fost inregistrat cu…

- Baiatul batut de trei femei intr-o scoala din Constanta a fost dus, miercuri, de mama sa la Serviciul de Medicina Legala. Femeia a declarat ca doreste ca persoanele care i-au batut copilul sa fie pedepsite, solicitand autoritatilor sa faca dreptate in acest caz. Ea spune ca ar fi fost un conflict anul…

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- O mama disperata de ceea ce i s-a intamplat copilului ei la școala a pus pe Facebook o filmare in care se pot observa imagini violente surprinse la Școala Gimnaziala Nr. 28 „Dan Barbilian" din Constanța. Copilul sau este batut cu bestialitate de trei mame, dupa cum precizeaza cea care a pus filmarea.…

- Florin Racoare, tanarul in varsta de 31 de ani din Zalau care a fost diagnosticat cu cancer cu doar 3 luni inainte de a se casatori, a murit.Barbatul a aflat ca avea leucemie cu putin timp inainte de nunta cu aleasa inimii, Adina Calin.In urma vestii, mii de oameni din toata tara s au mobilizat pentru…

- Cum a fost la nunta lui Dan Negru. Extrem de discret cu viața personala, realizatorul tv a reușit de-alungul timpului sa iși țina familia departe de ochii curioșilor. Acesta a scris recent un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor, ce s-a intamplat in ziua nunții lui. Dan Negru …

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fosta sotie, directoare a unei gradinite private din Capitala, a fost retinut vineri seara pentru 24 de ore, el urmand sa fie prezentat sambata instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Pe blogul jurnalistului Cristian Scutariu a aparut un articol in care este prezentat statusul contului de WhatsApp al lui Nicolae Dica, status care tradeaza o situatie incordata intre antrenor si sotia acestuia. "Pentru toate curvele care aveti acest numar de telefon. Jocul s-a terminat. Semnat,…

- Ion R., de 54 de ani, din Slobozia Cioraști, susține ca a fost batut in seara zilei de 9 ianuarie, in timp ce se afla pe scarile magazinului din centrul localitații. El spune ca ar fi fost agresat de doi frați, din aceeași localitate. Barbatul acuza faptul ca, dupa ce l-au…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase si de succes cupluri de pe scena muzicala din Romania, dar si din viata de zi cu zi. Culita Sterp si Carmen de la Salciua se iubesc pe zi ce trece tot mai mult. Artistul a postat un mesaj emotionant pentru sotia lui. Postarea a strans in doar cateva minute sute…

- Prezentatorul de televiziune Cosmin Cernat a avut parte de o drama imensa in viața lui, atunci cand și-a pierdut mama, care a fost rapusa de cancer. Cosmin Cernat este cunoscut din postura de prezentator al emisiunii Exatlon Romania , de la Kanal D, dar și de comentator sporti. Un secret dureros despre…

- Pepe a avut parte de un incident cu adevarat neplacut in seara zilei de vineri, 19 ianuarie. Preocupat de forma sa fizica, solistul a mers, așa cum face de fiecare data cand poate, la o sala de sport cunoscuta din Voluntari.

- De un tratament neașteptat a avut parte un tanar care ar fi fost batut de un medic la Spitalul din Pucioasa, județul Dambovița. Barbatul a reclamat la Poliție faptul ca medicul Costel Geambașu l-ar fi lovit și l-ar fi injurat atunci cand a vrut sa se intereseze de starea bunicii soției sale, o femeie…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor în vârsta de sapte ani, într-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP. Politistii au sosit la hotelul Ritz-Carlton din Hong Kong…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- Un român de 31 de ani a fost atacat cu drujba și toporul, în orașul german Ingolstadt, în timp ce livra pizza. Imediat ce a coborât din mașina, românul de 31 de ani - Radu B. - a observat ca în fața blocului unde urma sa faca livrarea erau cinci tineri pe…

- Judecatorii Tribunalului Arges au dat verdictul in dosarul fostului ofiter DIPI care, in seara zilei de 10 noiembrie 2016, si-a batut sotia, a incendiat apartamentul in care locuia cu chirie si a impuscat trei persoane, intre care doi politisti.

- Lorenzen Wright, un baschetbalist american care a jucat in NBC, a fost gasit mort intr-o padure, de langa orașul Memphis, in urma cu șapte ani. Abia acum, soția lui a fost arestata și acuzata ca l-a ucis, relateaza AP. Fostul jucator american lipsea de zece zile, cand a fost gasit intr-o padure de…

- Anastasia Oviannikova, o tanara din Rusia, si-a gasit sfarsitul in mainile sotului sau. Dorind sa-l paraseasca, tanara a primit o bataie iesita din sferele normalului, iar dupa sase zile a murit.

- Un barbat de 24 de ani și-a ucis soția în fața celor doi copii, de unul, respectiv doi ani, în locuința lor din Bellmead, Texas. Criminalul a înjughiat-o pe tânara de 21 de ani de nenumarate ori, apoi a decapitat-o de fața cu copiii și i-a pus capul în frigider. …

- Politia canadiana investigheaza misterioasa moarte a miliardarului Barry Sherman, un mogul din domeniul farmaceutic, fondatorul companiei Apotex Inc si a sotiei sale, Honey, cei doi fiind gasiti fara viata, vineri, in resedinta lor din Toronto, conform AFP, DPA si Reuters. Cadavrele au…

- Soția fostului consilier județean din Timiș Adrian Pașcuța a disparut de acasa, iar Poliția o cauta. Mama ei a fost cea care a sesizat autoritațile, dupa ce femeia, care plecase sa rezolve niște probleme in oraș, nu s-a mai intors acasa. Mama ei le-a povestit polițiștilor ca a plecat de acasa pentru…

- Miliardarul canadian Barry Sherman si sotia sa Honey au fost gasiti morti in locuinta lor din Toronto, circumstantele deceselor fiind suspecte, conform politiei canadiene, informeaza bbc.com. Trupurile neinsufletite ale celor doi au fost gasite la subsolul locuintei. Politia a anuntat ca nu exista…