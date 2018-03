Stiri pe aceeasi tema

- O batrana in varsta de 88 de ani din orașul Edineț și-a pierdut viața dupa ce ar fi lasat o țigara aprinsa. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA decatre serviciul de presa de la Situații Excepționale, Liliana Pușcașu.

- Starea de sanatate a lui Michael Schumacher ramane un mister. Fostul pilot de Formula 1 se afla in perioada de recuperare dupa accidentul de la schi, din decembrie 2013. Sotia si copiii lui Michael Schumacher apreciaza ca fanii au fost intelegatori cu aceasta situatie,…

- La data de 19 martie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Cugir au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un tanar de 18 ani, din Cugir, ce este cercetat pentru fapte de lovire, distrugere si violenta in familie, reclamate politiei la data de…

- O noua explozie a rasunat luni in Austin, ranind o persoana in acest oras texan unde politia incearca sa stabileasca o legatura intre doua precedente atacuri cu colete capcana, care au ucis doua persoane in zece zile, scrie AFP.

- Parasit de soție pentru ginerele lor, adica pentru cel care i-a fost iubit propriei fiice. Aceasta e drama pe care o traiește Danuț Neagu si despre care a vorbit la "Acces Direct". Un socru, nu de coșmar, ci prins in acest coșmar, care ar fi inceput acum 7 ani. Atunci, cand el inca era casatorit cu…

- Cele mai iubite fiinte de pe pamant sunt sarbatorite an de an, de Ziua Internationala a Femeii. Astfel, noi v-am pregatit o lista cu idei de cadouri pentru aceasta zi importanta.De departe, orice femeie de pe pamant are o slabiciune pentru bijuterii. Fie ca vorbim despre o pereche de cercei pretiosi,…

- Joi, scriitoarea de origine catalana, Care Santos (47 de ani), si-a lansat cel mai recent roman, „Jumatate de viata”, carte ce urmareste destinele a cinci prietene, surprinzandu-le intai adolescente, in timpul dictaturii franchiste, iar mai apoi, in plina maturitate, in primii ani ai tranzitiei din…

- O femeie din Satu Mare a fost reținuta pentru trafic de droguri. In „afacere” mai sunt implicați și alți trei barbați. Femeia este iubita unuia dintre aceștia. O femeie si trei barbati, respectiv Madalina Mihaela V., Ionut Mirel D., Bogdan Andrei D. si Marian I., au fost reținuti și apoi arestați intr-un…

- De acest lucru s-a convins și un barbat din Johannesburg, imediat dupa ce soția lui a fost rapusa de o boala crunta: cancer, scrie avantaje.ro. Dar peste ani de zile, barbatul va avea surpriza vieții sale, ultima surpriza pe care soția decedata i-o facuse. Citeste si O femeie din Turcia, condamnata…

- Sotia lui Leo Messi, Antonella Roccuzzo, a vorbit cu ziaristii din Spania despre relatia de dragoste dintre Shakira si Pique, scrie realitatea.net.Daca anul trecut s-a zvonit ca jucatprul si cantareata ar urma sa se desparta, se pare ca problemele dintre cei doi s-au rezolvat.

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata dupa ce a lasat un mesaj pe o ambulanța. Femeia le scrisese medicilor in mesajul respectiv sa-și mute mașina fiindca nu au dreptul sa parcheze in fața casei sale. ″Daca duba aceasta este pentru oricine altcineva decat Numarul 14, atunci nu…

- O persoana a murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce masina in care se aflau a lovit in noaptea de vineri spre sambata o teava de gaz in localitatea Ciumbrud din judetul Alba, in urma avariei fiind necesara intreruperea alimentarii cu gaz in patru localitati in care traiesc aproape 2.000 de oameni.

- In cateva minute, trei barbati au reusit sa fure o adevarata avere. Peste 44.000 de euro si un miliard de lei vechi au disparut din casa unor ieseni in cateva minute. Furtul a fost comis ieri, in jurul pranzului, in satul Scheia din comuna ieseana Alexandru Ioan Cuza. Trei barbati au oprit…

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a gasit o modalitate inedita de a face bani! Si-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatii cu diferiti barbati....

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale la solicitarea Mediafax, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful statului.

- Bebe Cotimanis a fost surprins, zilele trecute, in timp ce avea parte de momente cat se poate de romantice cu o alta femeie in afara soției lui. Culmea este ca, in tot acest timp, Florina Marcuța, soția actorului, parea sa se bucure din plin de momente cat se poate de placute.

- Un tanar originar din Campina a fost reținut, duminica, de polițiști, și urmeaza sa fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a provocat un accident in Capitala, ranind mai multe persoane. Acesta s-ar fi aflat sub influența drogurilor, la momentul respectiv, iar soția susține…

- La data de 29 ianuarie, pretul mediu al benzinei era, la pompele din Romania, de 5,36 lei pe litru, iar la motorina de 5,47 lei pe litru, conform ultimelor date ale Oil Bulletin, serviciul de statistica al Comisiei Europene, scrie economica.net. Preturile sunt mai mari cu doi bani pe litru fata de…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de 4 barbati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic si consum ilicit de droguri, introducerea…

- Trei barbați și o femeie au fost reținuți noaptea trecuta de procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Vrancea, dupa o acțiune pe lina traficului de droguri, desfașurata impreuna cu polițiștii de la Crima Organizata Vrancea. Anterior reținerilor, s-au facut mai multe percheziții in dosar, in urma carora…

- Ieri, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției de Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Romane, impreuna cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au destructurat o grupare infracționala organizata specializata in trafic de droguri…

- Doi barbati si o femeie si-au pierdut viata, astazi, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe Drumul National 7, la iesirea din municipiul Orastie. Circulatia este blocata pe ambele sensuri. ”Pompierii intervin pe DN 7, la iesirea din Orastie, la un accident rutier, soldat cu trei persoane decedate.…

- Un barbat lua liniștit cina împreuna cu soția sa la un restaurant din oraș. La un moment dat se apropie de mama lor un fotograf și le cere permisiunea sa pozeze localul. Galeria Foto.

- Incendiu puternic la un apartament din Ferentari a izbucnit in noaptea de joi spre vineri. O femeie a avut nevoie de ingrijirea medicala și a fost transportata de urgența la spital. Mai multi oameni care locuiesc in blocul respectiv au fost evacuati. „Pompierii Detasamentului Pieptanari au intervenit…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al DIICOT, procurorii au dispus retinerea pentru 24 de ore a trei barbati, Ebetiuc Mircea Fabian, Serban David si Serbanica Alexandru Ionut pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc in forma continuata. Cei trei "au…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Aiud a dispus trimiterea in judecata a tanarului de 23 de ani din localitatea Ciumbrud care, aflat la volanul unui autoturism sub influența alcoolului, a lovit pe o trecere de pietoni din Aiud o femeie de 63 de ani și o minora in varsta de 11 ani. In urma accidentului…

- Barbatul si-ar fi pierdut cumpatul dupa ce sora i-a reprosat ca bea prea mult. Si a aruncat spre ea cu ce i-a cazut in mana. Insarcinata in 35 de saptamani si cu probleme psihice, femeia a ajuns de urgenta la spital.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a realizat o acheta pe marginea cazului de la Institutul Mamei și Copilului, unde o femeie acuza ca a avortat singura in veceu. Conducerea ministerului prezinta rezultatele anchetei intr-o conferința de presa.

- Nasa fetitei agresate in lift de un angajat al Brigazii Rutiere, care se afla la Politia Capitalei la momentul transmiterii stirii, este nemultumita de modul in care au actionat politistii, precizand ca barbatul ar trebui pedepsit "mai rau ca un om de rand".

- In octombrie 2011 au mers la alatar, ea fiind cea de-a treia soție a artistului. Cantarețul englez Paul McCartney, fost membru al formației The Beatles, este un norocos pentru ca are alaturi de el o femeie superba. El are 75 de ani și o cariera de succes in industria muzicala, ea este cu 17 ani mai…

- Doi dintre fotbaliștii generației de aur, Miodrag Belodedici și Gabi Balint, au imparțit aceeași femeie. Unul a avut-o ca iubita, celalalt a ajuns sa se casatoreasca cu ea. Miodrag Belodedici și Gabi Balint, doi dintre marii sportivi ai Romaniei, au ceva mai mult in comun decat fotbalul. Cu ani in urma,…

- O tanara mama din Iasi a crezut ca face cea mai buna alegere daca ii cumpara copilului sau un cadou de pe Internet. Pentru ca a vazut mai multe jucarii pe un site, jucarii care i-ar fi placut copilului sau si nu le gasea in magazinele din Iasi, a decis sa le comande.

- Sotia barbatului in varsta de 52 de ani din Motru, care a murit miercuri dupa ce un container metalic s-a prabusit peste el a declarat pentru Digi24 ca se aflau la cumparaturi la un hypermarket din Craiova, iar la un moment dat s-au despartit, fiecare mergand la un raion diferit. Atunci cand…