Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu o comite din nou, demonstrand ca ramane același artist nonconformist care starnește polemici in urma aparițiilor din mediul online. De curand, vedeta s-a pozat gol pușca, iar imaginile surprinzatoare au ajuns in mediul online. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Artistul a șocat…

- Decizie surprinzatoare a lui Viorel Catarama! Adio, PNL, unde a figurat, din 1990, in mai multe funcții! (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Omul de afaceri și-a dat demisia și a hotarat sa-și inființeze propriul partid, alaturi de soția lui. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, are detaliile,…

- O noua lovitura de teatru in cazul telenovelei sfarșitului de an din lumea buna. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Ex-soția celui mai bogat primar din Capitala rupe tacerea. Sorina Stan a facut declarații uluitoare, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA. (CITEȘTE ȘI: A DEPUS…

- Gabriela Dramba, soția romanca a despotului acuzat de canibalism, Jean-Bedel Bokassa, a ajuns intr-o situație de-a dreptul uluitoare. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Cea de-a douasprezecea nevasta a celui autoproclamat “Imparat” al așa-zisului Imperiu Centrafican, in 1976, a fost evacuata…

- Cu siguranța, multa lume iși aduce aminte de ”cutremurologul” Vergil Hincu, care a ingrozit intreaga Romanie cu prezicerile sale. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Acum este de negasit, iar Asociația de Proprietari a blocului din Galați unde locuia il cauta disperata. Recent, a pierdut un proces,…

- Un barbat de 51 ani din Tecuci si-a ucis in bataie sotia, de 43 ani, dupa care s-a spanzurat. Crima s-ar fi petrecut in urma cu o zi, cele doua cadavre fiind descoperite intr-o magazie de o ruda, care a sunat la 112. ”Era vorba despre un barbat de 51 ani si de o femeie […] The post Crima din gelozie…

- Un barbat din comuna Cornu Luncii, judetul Suceava, a murit in conditii suspecte dupa ce a venit acasa beat, a mancat ciorba de afumatura si apoi a adormit. Totul s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute, atunci cand barbatul a venit acasa dupa ce ar fi baut alaturi de mai multi vecini. Soția i-a…

- Andreea Ibacka este insarcinata in șapte luni, urmand sa nasca la sfarșitul anului. Soția lui Cabral risca sa ramana fara indemnizația de creștere copil, dupa modificarile din noul cod fiscal. Astfel, daca Andreea nu a lucrat cu contract de munca undeva, ea va primi indemnizația mult diminuata. Se va…