Aseara, partida disputata in Regie intre CSA Steaua și Carmen București a fost una extrem de tensionata, atat in teren, cat și in tribune. La final, din cauza victoria echipei Carmen București, suporterii „militarilor” s-au revoltat, au ieșit din tribune și au atacat fara mila oamenii de la paza, au dezbracat jucatorii de tricouri și chiar au intrat in conflict și cu jandarmii.