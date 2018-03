Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa ce s-au impacat, Brigitte Nastase și Ilie Nastase sunt, din nou, la cuțite! Soția sportivului l-a prins in timp ce cina cu amanta, iar acum bruneta tuna și fulgera!

- Oana Lis facea public faptul ca va scoate la taraba lucrurile familiei, avand o acuta nevoie de bani, iar asta a condus la multe critici. Soția fostului primar al Capitalei a primit chiar și mesaje in care era jignita. Suparata, vedeta a decis sa faca totul public! Ea a postat pe rețeaua de socializare…

- Ancheta demarata dupa ce Florin Mircea Buliga și-a macelarit familia a scos la iveala o alta informație trista despre acesta. Potrivit celor mai noi detalii, asasinul avea foarte multe probleme, inclusiv cu legea. Polițiștii au aflat ca acesta a fost condamnat la inchisoare in urma cu 11 ani. Florin…

- Florin Mircea Buliga (43 de ani) s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, si a spus ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore și audiat. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele victimelor și ca poate comunica telepatic cu ele. Crima odioasa a avut…

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat, pe rand, soția, fiica de 18 ani și fiul de 13 ani. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele. Femeia de 42 de ani și baiatul s-au luptat cu asasinul și au urme de autoaparare…

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

- Actrița Aimee Iacobescu a murit la varsta de 71 de ani, pe un pat de spital. Indragita artista era bolnava de cancer, iar sanatatea ei s-a degradat foarte tare in ultimul an. A fost una dintre marile doamne ale teatrului romanesc, iar mulți și-o amintesc pentru rolul Domniței Ralu. A fost și in conflict…

- Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar și rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara și diagnosticul stabilit de medici. Varsta și afecțiunile la nivelul sanatații nu iarta…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți” se declara un barbat implinit și fericit. Motivele sunt multe, insa cel mai important este faptul ca va deveni pentru prima oara tatic, soția lui, Ana, este insarcinata in cinci luni. (Citește și: Dorel…

- Petre Roman (71 de ani) pe Silvia Chifiriuc (46 de ani) sunt cei mai fericiți parinți! In anul 2009, bruneta devenea soția fostului premier al Romaniei. Fructul dragostei lor este un baiețel, pe nume Petrus (9 ani). Silvia a devenit mama la o varsta mai inaintata, dar nu regreta niciun moment. Soția…

- Trupul unui barbat a fost descoperit intamplator de o femeie intr-o casa parasita. Ca sa ajunga la el, polițiștii au fost nevoiți sa mearga sute de metri pe jos. Descoperirea a fost facuta in localitatea Moșoaia. Cadavrul intrase in putrefacție. O batrana a intrat din curiozitate intr-o casa parasita.…

- Dupa meciul dintre Viitorul si CS U Craiova, 0-0, managerul campioanei, Gica Hagi, a avut o reactie extrem de nervoasa. "Regele" a fost extrem de deranjat de faptul ca cei din actuala conducere a FRF i-au jignit pe jucatorii care au scris istorie pentru echipa nationala, dar atacul…

- „Ferma Vedetelor” le creeaza probleme in cuplu soților Duban! Baieții au baut alcool pe ascuns, iar Grațiela l-a acuzat pe Andrei ca el a venit cu ideea și ca a ascus sticla. Conflictul a degenerat și cei doi nu au ajuns la un consens. Ea susține ca știe foarte clar cand minte. Pe de alta […] The post…

- Cunoscut in toata lumea drept ”Papușa Ken”, Rodrigo Alves a plecat peste mari și țari ca sa-și gaseasca aleasa. Rodrigo Alves a poposit tocmai in indepartate Rusie pentru a-și indeplini visul. El vrea sa gaseasca o ”copie” a lui, feminina, adica, papușa Barbie! Ken le-a aratat fanilor locurile pe care…

- Dupa luni bune in care au existat zvonuri ca Roxana Ciuhulescu il va face tatic pe noul ei iubit, iata ca vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a confirmat ca va deveni mamica. Prezentatoarea este foarte fericita și a impartașit vestea cu toata lumea. Roxana Ciuhulescu a dezvaluit ca fiica ei…

- Despre Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, tabloidul Cancan a publicat duminica seara o informație șocanta: "Sageata" ar fi lovit-o pe fosta iubita Oana Marica. Luni seara, Marius Niculae a publicat un mesaj in contul sau de InstaStory in care se apara in fața acuzațiilor venite din partea…

- Zilele trecute Andrei Stoica a plecat acasa, din cauza unei accidentari la genunchi și a fost inlocuit deja. Andrei Stoica a renunțat la competiția din Republica Dominicana, la sfatul medicilor. Producatorii s-au hotarat sa-l inlocuiasca cu Bruce, pe numele sau real Valentin Chiș (28 de ani), un dansator…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Mirela Vaida a avut parte de o zi de 8 martie cu totul și cu totul speciala, pentru ca adevaratul cadou a venit de la copiii ei. Prezentatoarea TV a ajuns acasa dupa emisiune și a gasit un mesaj care a impresionat-o pana la lacrimi! Mirela Vaida a gasit acasa cea mai frumoasa surpriza pe […] The post…

- Razvan Botezatu a avut parte de o surpriza de 8 Martie, facuta chiar de colegii lui de platou. El nu a avut cum sa-i spuna ”La mulți ani” pe viu mamei lui, aceasta fiind plecata in strainatate, iar colegii i-au facut o mare bucurie. Razvan Botezatu a fost rugat sa spuna „Alo”, iar imediat și-a […] The…

- Tragedie pentru Daniel Barbu, senator PNL și fostul ministru al Culturii! Soția acestuia, Violeta Barbu, s-a stins din viața. Daniel Constantin Barbu este un istoric roman, senator de București din partea PNL, fost ministru al culturii in perioada 21 decembrie 2012 – 12 decembrie 2013, in Guvernul…

- Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezența mai interesanta decat Andra. “Marturisesc…

- Soția lui Ionuț de la Exatlon a fost amenințata cu moartea de o fata care s-a indragostit de soțul ei. Mesajul de amenințare nu a speriat-o pe soția „Jaguarului”, care i-a dat o replica pe masura celei care a amenințat-o. „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de susținere foarte…

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Mihaela Radulescu, declarație de dragoste din partea unui barbat, pe scena „Romanii au talent”, vineri seara, 2 martie. Alexandru Spiridon a venit sa cante, insa a dezamacit juriul cu numarul sau. Alexandru Spiridon este artist polivalent, iar inainte de a-și prezenta numarul in fața juriului, a ținut…

- Cosmin Cernat se afla de cateva luni bune in Republica Dominicana, acolo unde au loc filmarile Exatlon. Deși concurenții sufera la probe, mananca in general orez și fructe și nu au voie sa țina legatura cu cei de-acasa, prezentatorul de la Exatlon este mai „rasfațat”. El se afla acolo impreuna cu soția…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Vasilica Ceterașu are o familie foarte frumoasa alaturi de soția lui, Amalia, și o fetița, care a venit pe lume la sfarșitul anului trecut. Artistul a avut o curiozitate in ceea ce privește viața intima a partenerei sale și a intrebat-o la tv cați barbați a avut inainte sa il cunoasca pe el. „(…) Am…

- Exatlon 27 februarie. Odata cu eliminarile, tensiunile au aparut din nou la Exatlon. Nominalizarea Alinei i-a surprins și suparat foarte tare pe Razboinici și au susținut ca este cea mai falsa persoana din concurs. Concurenta s-a aparat cu lacrimi in ochi și a dezvaluit ca Ionuț a amenințat-o pe Mariana…

- Zilele trecute, Andra a susținut un spectacol la Sala Palatului din Capitala. Cantareața a fost extrem de emoționata și a plans pe scena. Printre cei care au cantat alaturi de ea s-au numarat Aurelian Temișan, Viorica de la Clejani, Liviu Teodorescu, Connect-R și Dan Bittman. Artista a ținut sa-i faca…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…

- Traficul pe DN2 (E85) a fost blocat, joi dimineața, la iesirea din Dumbraveni spre Ramnicu Sarat, din cauza unui grav accident de circulație care a avut loc in jurul orei 07.15 si in care si-a pierdut viata o persoana. In accident au fost implicate doua tiruri si un autoturism, care au derapat si au…

- Roxana Kirița, fata fostului fotbalist, a trait clipe dificile, dupa ce a descoperit in cadrul emisiunii „Exatlon” ca tatal ei are probleme de sanatate. Prezentatorul competiției a dezvaluit ca Giani Kirița lipsește pentru ca a fost internat la spital, iar medicii i-au recomandat sa nu participe la…

- Competiția de la Exatlon a inceput sa fie din ce in ce mai dura! Ion Oncescu a parasit definitiv competiția din cauza unor probleme de sanatate, Anda Adam a plecat și ea acasa tot din pricina unei accidentari, iar lucrurile par ca nu se vor opri aici. Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital, […]…

- Competiția este din ce in ce mai dura la Exatlon! Zilele trecute, echipa „Faimașilor” a trecut prin momente delicate, dupa ce Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital. portivul nu a acuzat dureri, insa articulația genunchiului stang i-a fost obstrucționata. El este nevoit sa se deplaseze in carje,…

- Dubla crima in Republica Moldova, inde o femeie a fost ucisa, iar un barbat și-a gasit sfarșitul aruncandu-se de la etajul al șaptelea. Anchetatorii au descoperit ca este vorba de o crima urmata de o sinucidere, in familie. Iar femeia era actrița, cooptata in serialul Las Fierbinți. Totul s-a intamplat…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Caz ilar in Gorj! Polițiștii rutieri din Rovinari au oprit in trafic un șofer care avea la mașina numarul VN O1 SUVERAN. Protagonistul este cel care iși spune Viorel Suveranul. Barbatul i-a filmat pe polițiști in timp ce ii inlaturau numerele de inmatriculare și a postat inregistrarea pe Facebook. Gorjeanul…

- Implicat in tot soiul de proiecte, Gabriel Coveșanu este mereu pe drumuri, așa ca nu are prea mult timp pentru familie. Conștient de faptul ca cei doi baieți au nevoie mare de el, prezentatorul TV ii cere partenerei sale sa-i aduca la studio. Soția lui Cove se conformeaza imediat și, pe langa fiul pe…

- Oana Lis a fost lovita de soțul ei. Vedeta a declarat in cadrul emisiunii de la Antena 1, ca nu se mai ințelege cu partenerul ei de viața. Fostul edil al Capitalei se afa intr-o situație delicata. Oana Lis socheaza din nou și ii aduce acuzații grave lui Viorel. Sotia acestuia din urma sustine ca a…