- Meng Hongwei "este in prezent vizat de o ancheta deoarece este suspectat ca ar fi incalcat legea", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Comisiei Centrale de Inspectie Disciplinara a Partidului Comunist Chinez (PCC), autoritatea insarcinata cu lupta impotriva coruptiei functionarilor.…

- Presedintele Organizatiei internationale a Politiei (Interpol), Meng Hongwei, dat disparut, este arestat preventiv in China, au confirmat duminica autoritatile de la Beijing.Interpol a cerut sambata Chinei informații cu privire la dispariția președintelui Interpol, cetateanul chinez Meng Hongwei.…

- Sotia lui Meng, care traieste la Lyon – unde se afla sediul Interpol -, a decis sa contacteze politia fiind ingrijorata ca nu a mai primit vesti de la acesta de la plecarea lui in China, la finele lui septembrie, au mentionat sursele. Meng Hongwei a fost ministru adjunct al securitatii publice in…

- Mihai Caliman (32 de ani), un roman stabilit in Nottingham, in Marea Britanie, care in luna mai a acestui an și-a omorat soția, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Barbatul a filmat-o pe Faye Caliman (30 de ani) cu puțin timp inainte sa o ucida cu 12 lovituri de cuțit. In inregistrare se pot vedea…

- Adele Burns, o femeie de 47 de ani, din Glasgow, Scoția, mama a doi copii, a dat in judecata un salon de frumusețe dupa ce a suferit un atac cerebral, din cauza hair-stylist-ului de acolo, dupa cum susține ea. Intr-un interviu acordat publicației Daily Mail , femeia a povestit cum aceasta banala vizita…