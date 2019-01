Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Meng Hongwei, fostul presedinte al Interpol acuzat de coruptie in China, a declarat ca este amenintata si a solicitat azil in Franta, a dezvaluit vineri Radio France si Liberation, scrie agerpres.ro.

- Astfel, cu o productie de 16,05 milioane de hectolitri (hl), Romania a succedat anul trecut Cehia, la doar un loc distanta, reusind sa devanseze insa Italia. "In ceea ce priveste volumul consumului, cu 16,11 milioane hl, Romania a ocupat in 2017 locul al saptelea, depasind trei dintre tarile…

- Sud-coreeanul Kim Jong-yang a fost ales miercuri presedinte al Interpol pentru un mandat de doi ani, invingandu-l la vot pe candidatul din Rusia, Aleksandr Prokopciuk, in cadrul celei de-a 87-a Adunari Generale a Interpol, care se desfasoara in Dubai, a anuntat marti aceasta organizatie politieneasca…

- Secretarul general al Interpol, Jurgen Stock, a declarat joi ca organizatia nu are alta optiune decat "sa accepte" demisia fostului sau presedinte chinez, acuzat de coruptie de catre Beijing dupa ce a disparut misterios in timpul unei vizite in China, relateaza AFP. "A fost o situatie dificila pentru…

