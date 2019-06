Sotia disperata si amantul Suna soneria. Sotia disperata se roaga: – Doamne fa sa dispara amantul, iar sotul sa nu stie nimic. La care un glas din inalturile cerului spune: – Bine, fie…te scap… dar cand o sa mori o sa ti se traga de la apa. Sotia a fost bucuroasa ca a scapat de amant, gandindu-se ca in ceea ce priveste apa…va avea grija si se va feri. Peste un timp apare o oferta de nerefuzat pentru o croaziera pe mare, impreuna cu toate prietenele ei. Se duce femeia in excursie, cand deodata incepe o furtuna. Femeia iar se roaga: – Doamne, stiu ca mi-ai spus ca o sa mor din cauza apei… dar acum, gandeste-te… sunt atatia… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soluție disperata a soției lui Mihai Constantinescu. Artistul este in moarte cerebrala de mai multe zile, insa consoarta sa nu poate decide ca acesta sa fie deconectat de la aparatele care il țin in viața.Citește și: Uniunea Europeana, lege cu care TAIE in CARNE VIE - Aceste ingrasaminte…

- Mihaela Constantinescu, fosta soție a celebrului solist, a impartașit o veste buna de la spitalul in care se afla internat acesta. Potrivit marturisirii sale, cantarețul se simte mai bine și, in postarea facuta pe Internet, vedeta a facut apel la oameni sa nu mai trimita mesaje de condoleanțe.…

- Tehnicianul „cainilor” din Ștefan cel Mare, Mircea Rednic, nu traverseaza cea mai buna perioada, caci dinamoviștii se lupta sa se salveze de retrogradare, jucand din nou in play-out. Cu toate acestea, cu toții știm ca uneori, credința rezolva multe probleme și pesemne ca și „puriul” este de aceeași…

- Plange in hohote de disperare si de dorul nevestei. De doua saptamani, Marinel e si tata si mama pentru cei 3 copii din ograda sa. Asta dupa ce, sotia, cu 19 ani mai tanara decat el ar fi fugit din spitalul unde era internata, impreuna fiul lor de un anisor.

- Situație dramatica la Arad: o femeie a fost batuta și teorizata cu cuțitul de bucatarie de catre soțul ei, chiar sub ochii copiilor. Nici aceștia nu au scapat de furia tatalui, care i-a amenințat cu moartea. Disperata, tanara de 24 de ani a cerut ajutorul polițiștiilor Biroului de Ordine Publica, care…

- Un barbat din Braila a ascuns o camera video in baia socrilor lui, deoarece banuia ca soția lui il inșala in acel loc. Ce a urmat, insa, dupa ce a intrat soacra lui la toaleta, l-a luat prin surprindere.

- Sotia viceprimarului municipiului Suceava Marian Andronache a incetat din viata, in noaptea de sambata spre duminica, dupa o lunga si grea suferinta.Tristul anunt a fost facut de el, duminica dimineata, pe pagina sa de socializare:„In aceasta noapte, iubita mea sotie, Catalina, a plecat la ...

- Antoaneta, soția lui Ciprian Tatarușanu, portarul lui FC Nantes și al naționalei Romaniei, a nasut azi al treilea copil. Dupa doi baieți, Sebastian și Matei, Antoaneta și Tatarușanu, au și o fetița pe care o va chema Isabel. Antoaneta este considerata una dintre cele mai frumoase soții ale unui fotbalist…