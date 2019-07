Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Alexandru, avocatul lui Gheorghe Dinca, spune ca remușcarile l-au determinat pe clientul sai sa iși recunoasca faptele. Audierile vor fi reluate la ora 20.00, urmand sa aiba loc și o reconstituire.Bogdan Alexandru a declarat in fața DIICOT Craiova ca suspectul de crima s-a simțit rau…

- Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX, ca Gheorghe Dinca a spus anchetatorilor ca a ars cadavrele celor doua fete pe care le-a sechestrat. Dinca și-a recunoscut duminica, la pranz, faptele. Potrivit surselor judiciare, autorul crimelor din Caracal le-a spus anchetatorilor…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, spune ca nu au aparut probe noi in acest caz, iar anchetatorii au prelevat din locuinta acestuia fragmente de oase, fire de par si haine, care urmeaza sa fie analizate. Un detaliu descoperit recent schimba totul in ancheta!

- Coincidențe sinistre au ieșit la iveala intre criminalul in serie din Caracal, Gheorghe Dinca, și criminalul in serie Ion Rimaru, cunoscut și ca 'Vampirul din București', potrivit observator.tv. Cea mai stranie coincidența dintre cei doi criminali in serie care au ingrozit Romania…

- Elena, soția lui Gheorghe Dinca, a fost prezenta la perchezițiile de sambata din casa din Caracal, unde se suspecteaza ca a fost omorata Alexandra, fata de 15 ani. La ieșirea din curte, femeia nu a facut declarații, transmite Mediafax.Cei 200 de oameni stranși in fața casei au huidit-o pe…

- Cazul celor doua eleve disparute a oripilat o țara intreaga! In "Casa Groazei" s-ar fi petrecut mai multe orori, iar Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, a facut marturisiri uluitoare anchetatorilor.