- Geanina, sotia lui Rudolf Heinz, austriacul care s-a spanzurat de podul de la Maracineni din Buzau, a oferit primele declaratii. Tanara este socata de gestul celui cu care voia sa traiasca tot restul vietii.

- Barbatul care s-a sinucis luni seara pe podul de la Maracineni, judetul Buzau, era un prosper om de afaceri austriac. Barbatul detinea o fabrica de cabluri in Cehia, cu birouri la Viena, dar si mai multe proprietati in tara si in strainatate. Barbatul de 48 de ani s-a spanzurat de podul de la Maracineni.…

- Apar detalii teribile despre crima odioasa de la Arad, ce a fost urmata de sinucidere. Tanara de 38 de ani care a fost ucisa de soț ceruse ordin de protecție, in instanța, impotriva barbatului, dar a renunțat la proces.

- Caz infiorator in Suceava, acolo unde un barbat și-a ucis soția, dupa care s-a sinucis. Cadavrul femeii a fost gasit de fiul mai mic al cuplului. Vasile, in varsta de 45 de ani, și-a omorat soția, pe Anișoara, in varsta de 39 de ani, dupa ce a batut-o și a strans-o de gat. Potrivit monitorulsv.ro, dupa…

- Leo Iorga si Paula Iorga au sarbatorit 30 de la ani de la casatorie, iar acum soția artistului face un gest emoționant pentru acesta. Paula are nevoie de bani pentru tratamentul lui Leo, așa ca și-a pus mașina la vanzare. Partenera de viata a celebrului solist a anuntat pe contul de socializare ca-si…

- Un șofer din Drobeta Turnu Severin și-a pus capat zilelor chiar in camionul in care lucra. Tanarul tocmai aflase ca soția sa il inșeala. Orlando locuia in Timișoara și era tatal unei fetițe. Tanarul se afla in noaptea de luni spre marți intr-un depozit din București unde urma sa descarce marfa din camion.…

