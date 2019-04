Stiri pe aceeasi tema

- Soția milionarului austriac, gasit spanzurat de podul de la Maracineni, crede ca o depresie declanșata dupa moartea primei soții l-a impins pe Rudolf sa-și ia viața. Pe biletul de adio, lasat pe pod, afaceristul a scris in germana mesajul: „Am decis sa-mi inchei viața. Asta e decizia mea.” Sinuciderea…

- Geanina, sotia lui Rudolf Heinz, austriacul care s-a spanzurat de podul de la Maracineni din Buzau, a oferit primele declaratii. Tanara este socata de gestul celui cu care voia sa traiasca tot restul vietii.

- Austriacul care s-a spanzurat, ieri, de balustrada podului de la Maracineni trecea prin momente grele dupa pierderea soției sale, rapusa de cancer in cu un an. Durerea lui Rudolf Heinz mai fusese alinata de apariția Geaninei, tanara care avea sa-i devina soție. Rudolf era obsedat de sanatatea Geanineni…

- Austriacul care s-a spanzurat, ieri, de balustrada podului de la Maracineni trecea prin momente grele dupa pierderea soției sale, rapusa de cancer in cu un an. Durerea lui Rudolf Heinz mai fusese alinata de apariția Geaninei, tanara care avea sa-i devina soție. Rudolf era obsedat de sanatatea Geanineni…

- Un bilet si mai multe documente lasate pe pod, inainte sa-si ia viata, toate scrise in germana, ar putea lamuri motivele sinuciderii lui Rudolf Heinz, cetatean austriac stabilit la Maracineni impreuna cu iubita lui. Acesta era om de afaceri si detinea o fabrica de cabluri in Cehia, cu birourile in capitala…

- Austriacul care și-a pus, ieri, capat zilelor spanzurandu-se de podul de la Maracineni, fusese un prosper om de afaceri. Rezident in Viena, Heinz deținea o fabrica de cabluri in Cehia și o vila la Potoceni, pe care i-o cumparase iubitei sale romance. Nimic nu avea sa prevesteasca nenorocirea care avea…

- Barbatul care s-a sinucis luni seara pe podul de la Maracineni, judetul Buzau, era un prosper om de afaceri austriac. Barbatul detinea o fabrica de cabluri in Cehia, cu birouri la Viena, dar si mai multe proprietati in tara si in strainatate. Barbatul de 48 de ani s-a spanzurat de podul de la Maracineni.…

- Politia din Cehia a anuntat joi retinerea, la solicitarea Austriei, a doi militanti islamisti suspectati de activitati teroriste, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit mediafax. "Putem confirma ca politia a retinut miercuri, pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga, doi straini, in…