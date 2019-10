Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din Santa Barbara au intervenit marti seara in luxoasa resedinta a familiei Ely, dupa ce au primit un apel de urgenta in care era invocata declansarea unui scandal in aceasta familie. In interiorul vilei ei au descoperit corpul neinsufletit al lui Valerie Lundeen Ely, 62 de ani, care prezenta…

- Politisti din Santa Barbara au intervenit marti seara in luxoasa resedinta a familiei Ely, dupa ce au primit un apel de urgenta in care era invocata declansarea unui scandal in aceasta familie. In interiorul vilei ei au descoperit corpul neinsufletit al lui Valerie Lundeen Ely, 62 de ani, care prezenta…

- Soția actorului Ron Ely, cel care l-a interpretat pe Tarzan, a fost injunghiata mortal de catre fiu in casa lor din Santa Barbara. Cameron Ely, de 30 de ani, a fost impușcat mortal de poliție. Politisti din Santa Barbara au intervenit marti seara in luxoasa resedinta a familiei Ely, dupa ce au primit…

- Fiul actorului american Ron Ely, star al seriei TV "Tarzan", și-a injunghiat mortal mama și a incercat sa dea vina pe tatal sau, tanarul fiind ucis ulterior, pe cand fugea de la locul crimei, de forțele de ordine, potrivit People, scrie Mediafax. Cameron Ely, in varsta de 30 de ani, și-a…

- Doua fetițe gemene au surprins medicii care nu le dadeau nicio șansa la viața. Micuțele, care s-au nascut cu o boala rara de oase, nu doar ca au supraviețuit, dar au ajuns la varsta de un an și jumatate. Hope și Amelia sunt doua gemene adorabile care s-au nascut cu o boala rara de oase. Oasele lor au…

- Are 73 de ani dar asta nu il ține departe de sala de forța. Sylvester Stallone și-a aratat mușchii intr-un magazin de haine din New York. Celebrul actor a mers la o sesiune de shopping, unde a probat o geaca de piele și mai multe camași. Insa starul de la Hollywood a decis sa probeze hainele chiar in…

- Pentru a avea succes la Hollywood lui Jennifer Aniston i s-a cerut sa faca un sacrificiu imens. Se pare ca actrița a fost sfatuita sa obțina o silueta supla pentru a primi roluri importante. Inainte de a face parte din distribuția serialului „Friends”, Jennifer a cunoscut o introducere dura in lumea…