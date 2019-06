Stiri pe aceeasi tema

- Deși este considerata una dintre marile bogatașe ale Romaniei, și Romanița Iovan mai are nevoie de alte surse de venit. Fostul manechin iși scoate la licitație mai multe obiecte din garderoba sa, iar vedeta colecției este un inel cu o valoare senzaționala.

- Marcel Toader se afla la un pas de a fi executat silit. Fostul soț al Mariei Constantin are de recuperate de la prieteni 60.000 de euro pe care i-a imprumutat și trebuie sa-și paraseasca locuința, din cauza datoriilor. Marcel Toader a povestit totul, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. „Raurile…

- ANAF a dat publicitatii lista cu mașini confiscate, scoase la licitație la costuri accesibile, sub pretul pieței. Bunurile se afla in proprietarea statului și au fost recuperate in urma executarilor silitate.

- O suvita din parul lui Ludwig van Beethoven (1770-1827), pe care compozitorul si-o taiase pentru a o darui unui prieten, va fi scoasa la licitatie in luna iunie la Londra, informeaza Press Association. Beethoven i-a oferit aceasta suvita, in care se pot zari fire de par de culoare saten inchis si gri,…

- O suvita din parul lui Ludwig van Beethoven (1770-1827), pe care compozitorul si-o taiase pentru a o darui unui prieten, va fi scoasa la licitatie in luna iunie la Londra, informeaza Press Association, potrivit Agerpres. Beethoven i-a oferit aceasta suvita, in care se pot zari fire de par de…

- Asociația Club Sportiv Sport și Anduranța in parteneriat cu Primaria Municipiului Deva organizeaza in data de 18 mai 2019, evenimentul sportiv ,,888runup Alearga in Cetate Noaptea”. Evenimentul este un concurs de alergare pe cararile din jurul Cetații Deva și prin Cetate și se adreseaza tuturor…

- Tabloul pictorului Edward Hopper, 'Shakespeare at Dusk', estimat la intre 7 si 10 milioane de dolari, va fi scos la licitatie de Sotheby's, la 21 mai, ca element central al unei serii dedicate operelor de arta ale...

- Dupa Catherine Deneuve, Claudia Cardinale va scoate la licitatie o parte din garderoba sa, intre care mai multe tinute purtate in filme, a anuntat miercuri casa de licitatii Sotheby's, relateaza AFP. Licitatia va fi inregistrata numai pe site-ul Sotheby's in perioada 28 iunie -…