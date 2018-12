Stiri pe aceeasi tema

Incendiu in zona impadurita dintre Teiș și Șotanga. O coliba improvizata intr-o fosta locuința de chirpici, daramata, a luat foc.

Strajerii au disputat ieri, la Șotanga, meciul restanța cu Flacara Șuța Seaca, pe care l-au caștigat cu 4-1, dupa ce

Soarta incerta a proiectului de reabilitare a DJ 712 Targoviște (DN 72) – Șotanga – Vulcana Pandele – Branești –

In luna septembrie, apartamentele scoase la vanzare pe piața autohtona au recuperat declinul consemnat in august, arata o analiza Imobiliare.ro. Astfel, apartamentele s-au scumpit, la nivel național, cu 1,9%, de la nivelul de 1.197 de euro pe metru pătrat util la 1.220 de euro pe metru pătrat…

Conducatorii PSD au inceput sa se sfasie intre ei precum haitele flamande. In spatele lui Dragnea s-au aliniat lupii

Un barbat inarmat a deschis focul in fața unei curti de judecata aglomerate din Pennsylvania, miercuri dupa-amiaza, impușcand un polițist și alte persoane inainte ca un ofițer sa traga de mai multe ori in el, ucigandu-l., relateaza The Associated Press. Procurorul districtului Fayette County…

Din luna mai 2018, din cabinetele medicilor de familie din județul Dambovița, lipsește vaccinul destinat imunizarii copiilor de 14 ani!

Strajerii au invins ieri pe Pomicola Raciu, formație neinvinsa inaintea meciului de ieri, disputat la Șotanga, de la orele 17:00,